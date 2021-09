Rumänienhilfe macht sich mit 45 Tonnen Hilfsgüter auf den Weg

Die 20 Helferinnen und Helfer der Sammelstelle der Rumänienhilfe Langenneufnach erlebten einen Ansturm. 45 Tonnen Hilfsgüter gehen nun auf Reisen.

Dass es erneut ein "Großkampftag" werden würde, darauf hatten sich die Helferinnen und Helfer der Rumänienhilfe Stauden schon eingestellt. Dass sie jedoch vom Ansturm auf die Sammelstelle im Langenneufnacher Gewerbegebiet regelrecht überrannt wurden, damit hatten sie nicht gerechnet. Schon eine Stunde vor dem offiziellen Beginn der Sammelaktion für den diesjährigen Hilfstransport herrschte auf dem weitläufigen Betriebshof der Firma Topstar hektische Betriebsamkeit. Und die sollte sich im Lauf des Vormittags noch kräftig steigern.

Eine schier endlose Schlange mit bis unters Dach vollgepackten Autos, viele gar mit einem Anhänger im Schlepptau, staute sich auf der Zufahrtsstraße zur Sammelstelle. Martin Böck, der unermüdliche Vorsitzende der Rumänienhilfe, und Einsatzleiter Franz Weimeier, der den diesjährigen Transport verantwortlich begleitet, hatten alle Hände voll zu tun, ihre rund 20 Helferinnen und Helfer zu koordinieren und gleichzeitig das Verkehrschaos der anrollenden Fahrzeuge einigermaßen zu entwirren. Mittendrin in diesem riesigen "Ameisenhaufen" arbeitete auch dieses Mal wieder Brigitte Sommer. Die inzwischen 82-Jährige lässt es sich nicht nehmen, beim Sammeltag für Rumänien kräftig mit Hand anzulegen. Vom ersten Tag an ist die rüstige Seniorin mit dabei und stellt sich seit nunmehr über 25 Jahren schon in den Dienst der guten Sache.

Vierter Sattelzug musste organisiert werden

Drei große Sattelzüge hatte das Team um Martin Böck für die Sammelaktion bereitgestellt. Als sich schon bald abzeichnete, dass die nicht ausreichen würden, um darin all die angelieferten Kisten, Kartons und Säcke mit Kleidung, Bettwäsche und Spielzeug zu verstauen, wurde eilig ein vierter Sattelzug organisiert. War bereits im Vorjahr mit 40 Tonnen Hilfsgütern eine Rekordmarke gebrochen worden, so wurde dieses Ergebnis heuer noch einmal getoppt: Am Ende des Tages waren es sage und schreibe rund 45 Tonnen, die auf die Reise auf den Balkan gehen. Darunter ein großer Posten noch gut erhaltener Fahrräder. "In Zeiten des E-Bike-Booms haben viele herkömmliche Räder ausgedient. In Rumänien sind sie herzlich willkommen", freut sich Einsatzleiter Franz Weimeier. Den Grund für den Rekordsammeltag sieht Martin Böck vor allem in den Begleiterscheinungen der anhaltenden Corona-Pandemie: "Die Leute hatten während des erneuten Lockdowns viel Zeit, ihre Keller, Dachböden, Speicher und Kleiderschränke zu entrümpeln. Dabei ist jede Menge Sammelgut für die Rumänienhilfe Stauden zusammengekommen - zum Wegwerfen zu schade, für hilfsbedürftige Menschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, aber ein Geschenk!"

Freitag starten die Lastwagen nach Rumänien

Jetzt läuft der Countdown: An diesem Freitag, 10. September, machen sich insgesamt zwölf Helferinnen und Helfer mit den vier bis unters Dach voll beladenen Sattelzügen und mit zwei Begleitfahrzeugen von Langenneufnach aus auf den beschwerlichen, über 1800 Kilometer langen Weg über die Karpaten in das ehemalige Ostblockland. Hauptziel des Hilfstransportes ist ein weiteres Mal die Universitätsstadt Iasi im rumänisch-moldawischen Grenzgebiet, mit über 300.000 Einwohnern die drittgrößte Stadt des Landes. Am 17. September werden die Helfer wieder zurück in den Stauden erwartet. Dass die Rumänienhilfe - sie wurde 2011 mit der "Silberdistel" unserer Zeitung ausgezeichnet - bei ihrer alljährlichen Hilfsaktion nach wie vor auf die ungebrochene Unterstützung der Bevölkerung bauen kann, das zeigte sich auf beeindruckende Weise wieder beim Sammeltermin am Samstag in Langenneufnach.