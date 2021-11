Schon wieder: Lastwagen beschädigt Zaun in Langenneufnach

Ein Unbekannter beschädigt mit seinem Fahrzeug einen Zaun. Es ist nicht der erste Fall dieser Art an dem Haus in Langenneufnach. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Am Donnerstag wurde zwischen 08.30 und 10.30 Uhr ein Zaun in Langenneufnach beschädigt. Vermutlich sei ein Laster von der Augsburger Straße in die Krumbacher Straße nach links abgebogen und dabei zu weit nach rechts ausgeschert, so die Polizei. Dabei beschädigte er mit seinem Auflieger beziehungsweise Anhänger den Zaun der Anwohnerin eines Wohnhauses.

Unfallflucht in Langenneufnach: Polizei sucht Zeugen

Der Zaun und das Wohnhaus selbst wurden in der Vergangenheit bereits mehrfach durch abbiegende Lkw beschädigt. Der Sachschaden im aktuellen Fall beträgt rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 entgegen. (AZ)