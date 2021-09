So will Langenneufnach Grundstücke vor Überschwemmungen schützen

Plus Welche Maßnahmen die Gemeinde plant. Im neuen Baugebiet westlich der Wörishofer Straße soll ein Schutzwall errichtet werden.

Mit mehreren Maßnahmen will die Gemeinde Langenneufnach Grundstücke künftig vor Überschwemmungen schützen. Bürgermeister Gerald Eichinger berichtete in der Gemeinderatssitzung von einer Versammlung mit betroffenen Anwohnern und Grundstücksbesitzern. Dabei wurden Vorschläge vom Amt für ländliche Entwicklung, vom Wasserwirtschaftsamt sowie vom Landwirtschaftsamt gesammelt, die die Gemeinde auf freiwilliger Basis umsetzen möchte.