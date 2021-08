Sommerabend des Musikvereins: L.A. Piazza in Langenneufnach

Nach vielen Monaten, in denen es keine Möglichkeiten für Feierlichkeiten gab, veranstaltet der Musikverein Langenneufnach wieder einen Sommerabend auf dem Dorfplatz.

Stattfinden soll er am Samstag, 28. August, ab 18.30 Uhr. Bei schlechter Witterung wird die Veranstaltung um eine Woche auf Samstag, 4. September verschoben. Die Musiker und Musikerinnen nennen die Veranstaltung „L.A. Piazza“ nach einer Idee ihres Musikers Florian Brecheisen. „L.A.“ kann also nicht nur aus dem Italienischen übersetzt werden, sondern auch als Abkürzung für Langenneufnach stehen. Somit bekommt der Dorfplatz für diesen Abend einen neuen Namen.

Lichterketten auf dem Dorfplatz

Für ein sommerliches Ambiente werden die Vereinsmitglieder Lichterketten auf dem Dorfplatz aufhängen, schenken verschiedene Sorten Wein aus, und die Jungmusiker bieten selbst gemachte Cocktails an. Spielen werden die Musiker an diesem Abend zwar nicht selber, aber zur Unterhaltung gibt es ein buntes Musikprogramm vom Band.

Auch kulinarisch wollen die Musiker und Musikerinnen die Gäste verwöhnen. Angeboten werden Rollbraten mit Spätzle, Schupfnudeln, Grillwürstl aber auch alkoholische und nicht alkoholische Getränke. Somit können die Gäste einen gemütlichen Abend zum geselligen Beisammensein wie in einem Biergarten genießen, verspricht der Musikverein.

„Auf der Generalversammlung unseres Vereins hatten ein paar Musiker die Idee zu dieser Veranstaltung, die es dieser Form so noch nie gab. Wir in der Vorstandschaft waren gleich davon begeistert, auch wenn es recht spontan ist“, erzählt Zweite Vorsitzende Roswitha Haas und fährt fort: „Alle Musiker sind mit Herzblut und Eifer dabei und freuen sich sehr darauf, eine Feier auf die Beine zu stellen und dass nun wieder etwas los ist in Langenneufnach. Diese Veranstaltung ist somit ein kleiner Ersatz für unser jährliches Oktoberfest, das auch heuer nicht stattfinden kann. Gleichzeitig hoffen wir aber auch, dass wir "L.A. Piazza" aufgrund der Corona-Bestimmungen nicht auch noch kurzfristig absagen müssen.“

Für die Veranstaltung gelten die gleichen Hygiene-Regeln wie in der Gastronomie.