Umlage steigt erneut: VG Stauden plant Investitionen

Plus Die Verwaltungsgemeinschaft Stauden kalkuliert mit einer Umlage von 272 Euro pro Einwohner. Wofür das Geld ausgegeben wird.

Den Haushaltsplan der Verwaltungsgemeinschaft Stauden für das Jahr 2022 haben die Räte während der jüngsten Sitzung einstimmig beschlossen. Der Verwaltungshaushalt schließe in den Einnahmen und Ausgaben mit rund zwei Millionen Euro, erläuterte Vorsitzender Robert Wippel. Zum Ausgleich ist eine Verwaltungsumlage von 1,76 Millionen Euro erforderlich. Das entspricht einem Betrag von 272 Euro pro Einwohner. Dieser setzt sich zusammen aus 162 Euro pro Einwohner für die eigentliche Verwaltungsumlage sowie aus 109 Euro pro Einwohner für die Bauhofumlage. Beide Umlagen pro Einwohner sind demnach im Vergleich zum vergangenen Jahr erneut gestiegen.