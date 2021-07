Langenneufnach

12:30 Uhr

Wie Langenneufnachs Bürgermeister sein erstes Jahr im Amt erlebt hat

Seit einem Jahr ist Gerald Eichinger Bürgermeister in Langenneufnach. Neben dem Ehrenamt ist er dort weiter Wachleiter der Rettungswache.

Plus Seit einem Jahr ist Gerald Eichinger Bürgermeister in Langenneufnach. Welche Vorhaben er umsetzen will und wie er sich trotz Corona im neuen Amt geschlagen hat.

Von Felicitas Lachmayr

Er war nur wenige Tage im Amt, als die Corona-Krise das Leben im Dorf lahmlegte. Dabei hatte sich Bürgermeister Gerald Eichinger die Förderung der Vereine auf die Fahne geschrieben. „Es hat mich hart getroffen, dass von einem Tag auf den anderen nichts mehr ging“, sagt er. Um den Kontakt zu nicht zu verlieren, habe er Briefe an die Vereinsvorsitzenden geschrieben und seine Hilfe angeboten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen