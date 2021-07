Wilhelm Knoll ist Langenneufnachs neuer Ehrenbürger

Plus Nach 1978 wird in der Gemeinde Langenneufnach wieder ein Ehrenbürger ernannt. Die Liste der Verdienste des früheren Staudenbank-Chefs Wilhelm Knoll ist lang.

Die Überraschung ist gelungen: Als Kirchenpfleger Wilhelm Knoll den Neustart- und Ehrungsempfang in Langenneufnach besuchte, ahnte er noch nicht, dass er eine hohe Auszeichnung bekommen sollte. Organisiert hatte diesen Empfang die Gemeinde und der Pfarrgemeinderat, da der traditionelle Neujahrsempfang mit den Ehrungen aufgrund der Pandemie Anfang Januar nicht stattfinden konnte.