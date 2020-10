12:40 Uhr

Langenneufnacher Musiker organisieren ein Oktoberfest im Kleinen

Die beiden Vorsitzenden Michael Egger und Roswitha Haas organsieren gerade in Zusammenarbeit mit einem mobilen Verkaufswagen einen Herbstfrühschoppen mit Hähnchenverkauf.

Plus Das Oktoberfest gehört in Langenneufnach zu den Fest-Institutionen. Der Musikverein hat sich ein Konzept ausgedacht, damit das Fest nicht ganz ausfällt.

Von Karin Marz

Die Corona-Zeit macht erfinderisch. Weil das sonst jeden Herbst vom Musikverein Langenneufnach organisierte, dreitägige Oktoberfest heuer abgesagt werden musste, überlegten sich die Verantwortlichen etwas Neues. Mit einem Herbstfrühschoppen wollen die Musiker am Sonntag, 11. Oktober, auf dem Dorfplatz die Gäste unterhalten. Ab 11 Uhr spielt die Musikkapelle unter der Leitung von Nele Regenstein eine bunte Mischung aus Märschen und Polkas.

Und auch eine Alternative zu den beliebten Hähnchen auf dem Langenneufnacher Oktoberfest hat der Musikverein zu bieten. Pünktlich zur Mittagszeit können in der Zeit zwischen 12 Uhr und 14 Uhr frisch zubereitete Hähnchen am Dorfplatz abgeholt und für das Mittagessen zu Hause mitgenommen werden. Eine Bewirtung vor Ort auf dem Dorfplatz ist nicht möglich. Lediglich Getränke in Flaschen werden während der Veranstaltung angeboten.

Frühschoppen ist kleine Einnahmequelle für den Musikverein Langenneufnach

"Mit dieser Veranstaltung können wir den Gästen eine Art Miniformat des Oktoberfestes bieten und haben gleichzeitig eine, wenn auch nur kleine, Einnahmequelle für unsere laufenden Kosten", erklärt die stellvertretende Vorsitzende Roswitha Haas.

Der Herbstfrühschoppen und der Gockelverkauf finden nur bei gutem Wetter statt. Der Ersatztermin für die Veranstaltung ist Sonntag, 18. Oktober. Für die "Hähnchen to go" ist eine Vorbestellung bei Roswitha Haas unter der Telefonnummer 08239/7154 oder 01522/6742330 bis 5. Oktober nötig.

