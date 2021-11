Aktionstag: Märchenstunde in der Grundschule Langerringen

Immer weniger Kinder kennen noch die bekanntesten Märchen. Deshalb gab es in der Langerringer Schule einen Aktionstag.

Der Vorleseabend mit Eltern, Großeltern und Verwandten musste auch dieses Jahr wegen der aktuellen Pandemieentwicklung ausfallen. Da griffen die Lehrerinnen der Langerringer Grundschule mit Schulleiterin Annemarie Bögler zur Selbsthilfe und schlüpften in die Rolle der Märchentanten. "Wir haben festgestellt, dass immer mehr Kinder die bekanntesten Märchen nicht mehr kennen, weil das Vorlesen aus der Mode gekommen ist", sagte Katja Hörsgen, die den Vorlesetag organisierte. Zuerst wurden jeder Klasse zwei Märchen von ihrer jeweiligen Lehrerin vorgelesen. Nach Stärkung mit einer Breze, die der Elternbeirat spendierte, ging es ins Freie auf einen Märchenweg. Die Lehrerinnen hatten die Stationen liebevoll und mit viel Handarbeit gestaltet. An den Stationen konnten die Kinder unter anderem Rätselfragen zur Frau Holle beantworten, die Zahl der Goldtaler schätzen oder die goldene Kugel für den Froschkönig in den Brunnen werfen. Eine besondere Attraktion war der goldene Rapunzelzopf, der aus einem Fenster im ersten Stock herunterhing. Da mussten die Kinder schätzen, wie viele Meter er wohl lang ist.

Schule in Langerringen erhält Auszeichnung

Der Langerringer Grundschule wurde dieses Jahr das Zertifikat "Gute gesunde Schule in Bayern" verliehen. Diese Auszeichnung der bayerischen Ministerien für Unterricht und Kultus sowie für Gesundheit und Pflege wird unter allen Schulen in Bayern für besondere Themenprojekte von einer Jury vergeben. Der Schwerpunkt lag in Langerringen bei der Ernährung mit der gesunden Pause und bei Bewegung und Entspannung auch im Homeschooling mit Videos. Beide Projekte wurden von der Schulleitung, den Lehrerinnen und der Elternschaft gemeinsam getragen und bei einer Videokonferenz den verantwortlichen Ministern Michael Piazolo und Klaus Holetschek vorgestellt.

