Bagger beschädigt Erdgasleitung in Langerringen

Ein Bagger hat eine Erdgasleitung am Samstagmittag beschädigt. Es traten große Menden des Gases aus.

Eine Gasleitung ist am Samstagmittag bei Bauarbeiten in Langerringen in der Buchloer Straße beschädigt worden. Da große Mengen Gas austraten, sperrten Feuerwehr und Polizei die Schadensstelle zunächst weiträumig ab.

Feuerwehr klemmt Leitung ab

Durch die Feuerwehr wurde die entsprechende Leitung abgeklemmt, sodass der Gasaustritt gestoppt werden konnte. Anschließend reparierte der Erdgasversorger die Leitung. Vor Ort waren die Feuerwehren Langerringen und Schwabmünchen mit etwa 20 Einsatzkräften sowie eine Streife der Polizeiinspektion Schwabmünchen. Es kam niemand zu Schaden.