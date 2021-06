Langerringen

10.06.2021

Duo "Vivid Curls" steht für ein Open-Air-Konzert in Langerringen auf der Bühne

Plus Mit einem Konzert der "Vivid Curls" startet eine Open-Air-Veranstaltungsreihe beim Langerringer Gemeindezentrum.

Von Hieronymus Schneider

Kulturveranstaltungen unter freiem Himmel und in größeren Räumen sind wieder möglich. Hans Grünthaler von der Schwabmünchner Buchhandlung Schmid hat deshalb neue Orte für eine Open-Air-Veranstaltungsreihe gesucht. Am Gemeindezentrum in Langerringen ist er fündig geworden. Denn auf dem Vorplatz gegenüber dem Rathaus und im Saal ist ausreichend Platz. Die Kooperation kam mit Regina Hinz zustande, die als Kulturbeauftragte der Gemeinde mit dem Team „KulturGut“ das Zentrum beleben will.

Themen folgen