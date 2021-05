Langerringen

vor 18 Min.

Fundstücke mit Geschicht(e) auf dem Flohmarkt in Langerringen

Plus Seifenkisten, eine Reisetruhe, ein alter Setzkasten der Polizei: Beim Garagenflohmarkt in Langerringen und Schwabmühlhausen gab es bei den 50 Verkäufern viel zu entdecken.

Von Hieronymus Schneider

Die beiden Seifenkisten waren ein besonderer Hingucker beim Langerringer Garagenflohmarkt: Ein Oldtimer samt Mercedes-Stern und ein Formel-1-Flitzer. Traudl Sperl und Jürgen Henkel boten sie in ihrem Garten in der Brückenstraße feil. Die beiden Verkäufer haben in den vergangenen 20 Jahren etliche Seifenkistenrennen bestritten und mit der Rennvariante auch einige Pokale geholt. Vor Corona nahmen sie damit regelmäßig am Vatertagsrennen in Tussenhausen teil.