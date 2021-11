Fußballabteilung steht auf breiteren Beinen

Die Fußballer der SpVgg Langerringen haben ihre Führungsmannschaft neu gewählt und um einige Posten erweitert.

Die Fußballabteilung ist zwar nicht die größte im Gesamtverein der SpVgg Langerringen, aber zweifellos deren Aushängeschild. Nun wurde bei der Jahreshauptversammlung die bisherige Abteilungsführung bestätigt und erweitert. Der erste Abteilungsleiter Thomas Baumgartner hat nun mit Michael Fischer und Franz Strehle zwei Stellvertreter. Unter diesem Führungstrio wurden sechs Ressorts gebildet.

Der bisherige Kassier Mario Müller ist nun für den Bereich Finanzen und Sponsoren zuständig. Neu in die Führungsmannschaft wurde Andrea Kunzmann mit der Aufgabe "Kommunikation und Digitalisierung" gewählt. Jugendleiter bleibt Siegfried Kreitmeir, der von Christoph Gudermann tatkräftig unterstützt wird. In der Jugendabteilung spielen 65 Kinder bei den Bambinis, je einer G- und F-Jugend und zwei E-Jugendmannschaften auf dem Kleinfeld. Der Spaß am Fußball wird für die Mädels und Buben noch durch einen Fußballgolf-Parcours, Ferienprogramme und spielerische Elemente wie durch kleine "Funinia-Tore" oder eine Teqball-Platte gesteigert. Im Februar 2020 gab es noch eine Jugend-Faschingsdisco, welche sobald als möglich wieder durchgeführt werden soll . Ab dem 12. Lebensjahr spielen die jungen Fußballer in der Jugendfördergemeinschaft (JFG) Singoldtal, einem Verbund aus sechs Vereinen. Zu den Gründungsvereinen SpVgg Langerringen, ASV Hiltenfingen, SV Schwabegg und TSV Ettringen kamen nun noch der TSV Mittelneufnach und der TSV Walkertshofen dazu. Die JFG hat neun Mannschaften von der D- bis zur A-Jugend im Spielbetrieb.

Für das Funktionieren der Fußballabteilung sind aber auch die neugeschaffenen Ressorts "Bau, Instandhaltung und Wartung", für das Günther Müller verantwortlich ist sowie der Greenkeeper Tobias Brych und der Sportheimwirt Michael Schorer elementar von Bedeutung. Dagegen hofft Thomas Baumgartner darauf, dass die Corona-Task-Force bald der Vergangenheit angehört und sich der dafür verantwortliche Herbert Fischer dann wieder anderen Aufgaben zuwenden kann.