Langerringen

vor 16 Min.

Im Kleinkunstautomat in Langerringen stecken neue Werke

Plus Die Idee der Gallusfrauen kam gut an. Nun haben sie den Automaten am Gemeindezentrum mit neuen Kunstwerken befüllt. Was es in den kleinen Schachteln zu entdecken gibt.

Von Hieronymus Schneider

Miniaturbilder, Tonhäuschen oder kleine Glückwunschkarten: Im Kleinkunstautomaten in Langerringen stecken neue Kunstwerke. Für die zweite Edition hat Regina Hinz wieder neun kreative Menschen gefunden, die ihre Werke bei einer kleinen Vernissage vorstellten. "Es sollen bewusst keine Profiwerke oder Abdrucke von Werken berühmter Künstler enthalten sein", sagte die Leiterin der Gallusfrauen und Kulturbeauftragte der Gemeinde. "Vielmehr wollen wir die im Dorf vorhandene Kreativität und kunsthandwerkliche Fertigkeit zur Geltung bringen."

