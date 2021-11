Jugendlichen klauen nachts in Langerringen einen Rollator

Zwei Jugendliche haben in Langerringen einer 80-Jährigen ihren Rollator geklaut und beschädigt. Jetzt sucht die Polizei Zeugen.

Zwei Jugendliche nahmen Samstagnacht in Langerringen den Rollator einer 80-jährigen Frau mit und warfen ihn anschließend in den Garten eines Nachbarn. Dabei wurde die Gehhilfe leicht beschädigt.

Diebstahl in Langerringen: Polizei kann einen Jugendlichen schnappen

Laut Polizei wurden die beiden Jugendlichen dabei beobachtet, wie sie einen Hof in der Schwabmühlhauser Straße betraten und dort den Rollator entwendeten. Der Zeuge verständigte die Polizei in Schwabmünchen. Die Beamten konnten anschließend einen der Jugendlichen aufgreifen. Um wen es sich bei dem zweiten jungen Mann handelt, ist nicht bekannt. Ebenso unklar ist, ob es zu weiteren Straftaten in der Schwabmühlhauser Straße kam. Beide Jugendlichen waren auf Fahrrädern unterwegs.

Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 entgegen. (AZ)