Langerringen

18:25 Uhr

Langerringen erhöht die Kita-Gebühren: Das kosten die Plätze in Zukunft

Eltern müssen künftig mehr für die Betreuung ihrer Kinder in Langerringen bezahlen.

Plus Wie viel die Eltern künftig mehr für die Betreuung zahlen müssen.

Von Hieronymus Schneider

Die Kindertageseinrichtungen der Gemeinde, St. Gallus in Langerringen und St. Johannes in Gennach, werden von der Gemeinde mit hoher Unterdeckung finanziert. Seit 2018 stieg das jährliche Defizit von rund 430.000 auf etwa 470.000 Euro an. Derzeit wird zusätzlich ein Haus für Kinder als Einrichtung für Kindergarten- und Krippenkinder gebaut. Der Betrieb soll schon im kommenden September aufgenommen werden. Diese Entwicklung macht eine Erhöhung der Kindergartengebühren für die Eltern unausweichlich.

