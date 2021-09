Langerringen erweitert das Gewerbegebiet

Plus Die Wiese nördlich der Bahnbrücke in Langerringen wird zur Gewerbefläche – Weitere Verbesserungen für Gewerbeansiedlungen.

Im Gewerbegebiet Nord sind neben der ausgebauten Erschließungsstraße noch kaum Gebäude zu sehen. Das Gelände fällt westlich von der Straße bis zur Bahnlinie hin ab. Im Zuge bereits erfolgter oder geplanter Verkäufe von Gewerbeflächen wurden die Voraussetzungen für die Errichtung von Gewerbebauten oder Hofflächen verbessert. So wurde dort nun die Auffüllung des Geländes bis zum Niveau der Erschließungsstraße erlaubt. An der westlichen Grenze zur Bahnlinie ist die Ausbildung eines Erdwalles bis zu einer Höhe von fünf Metern gestattet. Östlich der Erschließungsstraße sind Aufschüttungen bis zu eineinhalb Metern über der Straßenkante gestattet. Abgrabungen sind nur bis zur Höhe der Straße zulässig. Stützwände dürfen bis zu einer sichtbaren Höhe von einem Meter gebaut werden.