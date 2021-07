Langerringens neuer Bürgermeister: "Als hätte ich nie etwas anderes gemacht"

Ein Jahr im Amt: Marcus Knoll zieht Bilanz. Was sich bislang verändert hat und was die Zukunft bringt.

"Neue Besen kehren gut", sagt SPD-Gemeinderat Dr. Andreas Rohrer über den neuen Langerringer CSU-Bürgermeister Marcus Knoll, der seit gut einem Jahr im Amt ist. Und das meint Rohrer keinesfalls negativ. Er muss es wissen. Seit 1996 sitzt er im Gemeinderat und erlebt mit dem 46 Jahre alten Marcus Knoll nun den dritten Bürgermeister der rund 4000 Einwohner zählenden Gemeinde. "Er bringt frischen Wind ins Rathaus", lobt Rohrer.

Generationswechsel in Raten

Verändert hat sich auf den ersten Blick einiges im Rathaus, seit Knoll das Amt von Konrad Dobler übernommen hat. Das fällt schon an der Eingangstüre auf. Eine freundliche Frau öffnet und informiert den Bürgermeister über den Pressebesuch. Es ist Knolls Assistentin, die er neu eingestellt hat. Ebenso wie einen neuen Geschäftsstellenleiter, da der bisherige bald in Altersteilzeit geht. "Ich habe strukturell die Weichen gestellt. Es ist ein Generationenwechsel in Raten", begründet er diesen Schritt.

Im Obergeschoss des Rathauses angekommen, zeigen sich ebenfalls Veränderungen, die der neue Bürgermeister veranlasst hat. Der ehemalige Sitzungssaal wurde in zwei Büros aufgeteilt, eines für den Bürgermeister und eines für den Geschäftsstellenleiter. Im einstigen Zimmer von Dobler verrichtet nun die Assistentin ihre Arbeit. Die Sitzungen des Gemeinderates finden derweil im Gemeindezentrum statt. "Wir hatten etwas Raumnot, deshalb war dieser Schritt sinnvoll", so Knoll.

In die Corona-Krise reingestolpert

Wie er die ersten Wochen und Monate im neuen Amt erlebt hat? "Ich bin mitten in die Corona-Krise reingestolpert", sagt er. Da erging es ihm wie seinen anderen Amtskollegen auch. "Das Schlimmste war, dass der Kontakt zu den Leuten wegbrach. Keine Bürgerversammlungen, keine persönlichen Gespräche. Es fehlte mir anfangs an Rückmeldungen", sagt Knoll.

Corona war die eine Seite, doch eigentlich war Knoll gut auf sein neues Amt vorbereitet, er war drei Jahre Dritter Bürgermeister und die vergangenen zwölf Jahre Zweiter Bürgermeister. "Es war also kein völliger Kaltstart für mich. Und es war nicht schwer Fuß zu fassen. Eigentlich war es vom ersten Tag an, als hätte ich nie etwas anderes gemacht. Ich habe diesen Schritt ins Bürgermeisteramt nicht einen Tag bereut", sagt Knoll. Er hat seinen Beruf als Amtmann im Notardienst in München aufgegeben, um sich ganz der Gemeinde zu widmen. Nun fällt von Montag bis Freitag zwar die Pendelei weg, aber: "Ich fange genauso früh an zu arbeiten und komme noch später nach Hause." Auch die Wochenenden verbringt er häufig im Rathaus - zum Leidwesen seiner Familie. "Es gibt immer Arbeit. Ich muss mich manchmal selbst bremsen. Doch es fällt mir schwer abzuschalten."

Lesen Sie dazu auch

Zahlreiche Vorhaben beschäftigen den neuen Bürgermeister: Angefangen vom "Neuen Schorerhof" über die Sanierung des Kindergartens im Ortsteil Gennach, die Digitalisierung und Modernisierung der Schule samt Mittagsbetreuung, die Ansiedlung von Betrieben im neuen Gewerbegebiet, den Neubau des Hauses für Kinder in der Nachbarschaft des Langerringer Kindergartens, den Bau einer Abwasserdruckleitung zwischen Schwabmühlhausen und Langerringen bis hin zur Erschließung der neuen Baugebiete "Östlich der Hurlacher Straße" und "An der Lindenstraße", um nur einige zu nennen.

Was die Zukunft bringt

Und zahlreiche weitere Projekte stehen in Zukunft noch an, wie die Realisierung der Grüngutanlage bei der Malzfabrik, die für 2022 vorgesehen ist. Aber auch der Bauhof soll auf den Stand der Dinge gebracht, der Pausenhof aufgehübscht und mehr Bauland zur Verfügung gestellt werden, blickt Knoll in Zukunft. "Es wird nicht langweilig", sagt er.

Doch anfangs war nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Nach den Kommunalwahlen gab es im Gemeinderat mehr Gegenwind als Knoll erwartet hatte, räumt er ein. "Aber das hat sich beruhigt. Es gibt eben Themen, da reibt man sich und das ist auch gut so. Man muss nicht immer einer Meinung sein, aber man muss am Schluss eine demokratische Entscheidung akzeptieren. Wir arbeiten sachlich gut zusammen und ziehen an einem Strang zum Wohle der Gemeinde", sagt der Bürgermeister.

Andreas Rohrer sieht das ähnlich: "Wunsch und Wirklichkeit lassen sich nicht immer verbinden. Man muss das Beste daraus machen. Marcus Knoll hat sein erstes Jahr gut gemeistert und die Leute im Gemeinderat zusammengeführt. Es herrscht ein Klima der Achtung und des Miteinanders, auch wenn Einzelne manchmal schwerhörig sind."

Was er sich in Zukunft vom Bürgermeister wünscht? "Wenn er seinen fairen Umgangston beibehält, bin ich schon zufrieden", erwidert er.