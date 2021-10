Markttag soll Interesse für Dorfladen in Langerringen wecken

Plus In Langerringen soll ein Dorfladen eröffnen. Noch fehlt das Geld. Um Anwohner für das Projekt zu begeistert, gibt es einen Markttag mit regionalen Produkten.

Ein Dorfladen, in dem es regionale Lebensmittel zu kaufen gibt und der gut zu Fuß zu erreichen ist - dafür setzt sich eine Gruppe von Freiwilligen in Langerringen ein. Das Projekt kommt voran, doch noch fehlt den Initiatoren das Geld. Ein Eigenkapital von 90.000 Euro ist notwendig, um den Laden zu eröffnen.