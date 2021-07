Langerringen

vor 18 Min.

Olympia lässt den Langerringer Konrad Dobler nicht los

Plus Der Langerringer Konrad Dobler war zweimal bei Olympia am Start. Was der Ex-Marathonläufer zu den Spielen in Tokio sagt.

Von Norbert Staub

Den Auftakt der Olympischen Spiele in Tokio wird Konrad Dobler an einem besonderen Ort verfolgen. Er verbringt das Wochenende auf einer Berghütte. „Wir haben dort Internet, aber da schau ich natürlich mal rein“, berichtet der ehemalige Marathonläufer, der bei den Spielen 1992 in Barcelona und 1996 in Atlanta am Start war.

