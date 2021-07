Polizisten versuchen sich in Langerringen als Cowboys

Die Polizei, dein Freund, Helfer und Cowboy: Beamte der Inspektion Schwabmünchen halfen, mehrere ausgebüxte Rinder in Langerringen einzufangen.

In Langerringen haben am Donnerstag mehrere Rinder einen Ausflug unternommen: Zunächst wurden fünf Kühe in der Nähe einer Bäckerei auf der Hauptstraße in Langerringen entdeckt. Sie ließen sich von den Streifenbeamten und Passanten in einen zufällig vorhandenen Viehtransporter treiben und zurück auf ihre Weide bringen. Drei weitere Rinder wurden auf einer Wiese bei der Buchloer Straße entdeckt und drei der insgesamt elf ausgebüxten Jungrinder in der Viktor-Scheffel-Straße.

Züge bei Langerringen fahren langsamer

Der Besitzer brachte sie zurück zur Weide. Vorsichtshalber wurde der Zugverkehr in dem Bereich auf Sichtgeschwindigkeit reduziert. Eine Streife der Bundespolizei, die dort für den Schienenverkehr zuständig ist, unterstützte die Einsatzkräfte. Wie die Tiere über die elektrische Umzäunung gelangten, ließ sich zunächst nicht nachvollziehen.

