Start-up aus Langerringen verdirbt mit Hopfenextrakt Krähen den Appetit

Plus Ein Start-up aus Langerringen hat eine Entdeckung gemacht, die Landwirten helfen könnte. Ein Mittel soll Krähen abhalten, die Felder zu plündern.

Aus dem Schwabmünchner Stadtpark haben sich die Saatkrähen vorübergehend verabschiedet. Jetzt machen sie "Brotzeit" auf den Feldern: So beschreibt Heinz Schwarzenbacher vom Verschönerungsverein das Verhalten der Vögel nach der Brut. Tausende der Tiere machen auf der freien Flur nicht nur viel Lärm. Sie fressen auch die Felder leer. Ganz zum Ärger der Landwirte. Vielleicht gibt es eine Lösung.