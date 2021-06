Senioren in Langerringen können sich mit der E-Rikscha fahren lassen

Plus Wie die Johann-Müller-Altenheimstiftung das Projekt AwiL „Alt werden in Langerringen“ zusammen mit der Gemeinde entwickelt.

Um eine Elektro-Rikscha für zwei Fahrgäste und einen Fahrer bereichert wurde der Fuhrpark der Johann-Müller-Altenheimstiftung. Das von der Raiffeisenbank Singoldtal und den Gallusfrauen der Pfarrgemeinde gemeinsam gestiftete Gefährt soll in erster Linie ein unterhaltsames Fortbewegungsmittel für gesellige Anlässe sein. Gleichzeitig können Bewohner damit aber auch weitere Wege als beim Spazierengehen auf sich nehmen.