Sonnen-Apotheke im Schorerhof in Langerringen ist eröffnet

Plus Zur Allgemeinarztpraxis im Schorerhof in Langerringen kommt nun eine zweite Filiale der Sonnen-Apotheke im Erdgeschoss des Hauses eins unter.

Der Neubau des Schorerhofes in Langerringen wird immer mehr mit Leben erfüllt. Nach der im September eröffneten Praxis für Allgemeinmedizin von Dr. Maria-Elisabeth Krell und ihrem Vater Dr. Andreas Rohrer ist nun dessen zweite Tochter, Dr. Julia Netrval, mit der Sonnen-Apotheke im ersten Haus des Gebäudekomplexes eingezogen.