Straße zwischen Langerringen und Hurlach für drei Wochen gesperrt

Plus Die Straße ist ab Mitte der Woche für den Verkehr gesperrt. Grund ist die Verlegung einer Abwasserleitung. Die Kläranlage in Schwabmühlhausen wird danach stillgelegt.

Die Ortsverbindungsstraße zwischen Langerringen und Hurlach wird ab Mittwoch, 1. September, für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Umleitung erfolgt über Schwabmühlhausen und die dortige Ortsverbindungsstraße nach Hurlach. Wie die Gemeinde auf Nachfrage mitteilt, wird die Vollsperrung etwa drei Wochen dauern.