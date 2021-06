Unbekannte brechen in Langerringer Imbissstube ein

Über ein Fenster sind Unbekannte in die Imbissstube in Langerringen eingedrungen und haben Alkohol gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Unbekannte Täter haben ein Fenster aufgehebelt und sind in die Imbissstube in Langerringen eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Einbruch in der Nacht auf Montag zwischen 21.45 und 9.30 Uhr. Die Verkaufsräume befinden sich an der Schwabmühlhauser Straße in Langerringen.

Einbrecher stehlen Kasse und Alkohol aus Langerringer Imbissstube

Die Einbrecher entwendeten neben der Registrierkasse auch mehrere Getränkeflaschen, insbesondere Alkoholika. Zeugen, die etwas zu dem Vorfall sagen können, sollten sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 melden. (SZ)