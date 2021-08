Unbekannter zersticht Autoreifen in Langerringen

Ein Unbekannter in Langerringen hat an zwei Autos alle Reifen zerstochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein Unbekannter hat an in Langerringen an zwei Autos alle Reifen zerstochen. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in der Johann-Müller-Straße. Als Tatwerkzeug kommen ein Messer oder ein spitzer Schraubendreher in Betracht.

Die Polizeiinspektion sucht nach Hinweisen auf den Langerringer Autostecher

Bei den betroffenen Autos handelt es sich um einen weißen Kleintransporter und um einen blauen Opel Corsa. Hinweise können bei der Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060 abgegeben werden.