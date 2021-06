Langerringen

06:00 Uhr

Weg mit dem Besen! Langerringen hebt Kehrpflicht auf

Plus Früher war es in den Dörfern eine fast schon heilige Pflicht, dass jeden Samstag gekehrt wurde. Der Langerringer Rat relativiert nun die Reinigungspflicht.

Von Hieronymus Schneider

Es ist ein gewohntes Bild am Samstagvormittag, wenn man durch die Dörfer fährt: Zahlreiche pflichtbewusste Bürger fegen den Gehweg vor ihrem Haus. Doch damit ist jetzt offiziell Schluss in Langerringen. Denn manchmal wird auch in einer formalen Verordnung über die Reinhaltung der Straßen und Gehbahnen der gesellschaftliche Wandel sichtbar. Eine Verpflichtung zur Reinigung an Samstagen gibt es nun nicht mehr – sondern nur noch bei Bedarf.

