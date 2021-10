Langerringen

vor 3 Min.

Wie geht es mit dem Legehennenstall weiter?

In Schwabmühlhausen soll ein Stall für Legehennen entstehen. (Symbolbild).

Plus In Schwabmühlhausen soll ein Stall für rund 3000 Legehennen entstehen. Der Gemeinderat stimmt noch nicht zu. Er will erst noch die Gutachten zur Belastung der Wohngebiete abwarten.

Von Hieronymus Schneider

Auch bei der zweiten Beratung über den Neubau eines Stalls für maximal 3000 Legehennen mit überdachter Dunglege und Eiersortierung im Schwabmühlhauser Außenbereich gab es im Gemeinderat keine endgültige Entscheidung.

