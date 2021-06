Zwei Verletzte und 15.000 Euro Schaden bei Langerringen

Zwei Verletzte und 15.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Unfalls bei Langerringen. Wie es zu dem Unfall gekommen ist.

In Langerringen hat sich am Montagmittag ein Unfall ereignet, dabei wurden zwei Personen verletzt und es entstand ein hoher Sachschaden an zwei Autos. Wie es zu dem Unfall gekommen ist, berichtet die Polizei: Ein 50-jähriger Autofahrer fuhr auf der Brückenstraße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung wollte er nach links in die Hauptstraße einbiegen. Dabei übersah er eine von links kommende, bevorrechtige 64-jährige Autofahrerin und stieß mit ihr zusammen. Der Wagen der Unfallgegnerin geriet auf die gegenüberliegende Straßenseite und prallte dort gegen eine Mauer. Die Fahrerin war zunächst eingeklemmt, konnte sich aber bis zum Eintreffen der Rettungskräfte selbst befreien. Sie wurde mit leichten Verletzungen zur Wundbehandlung ins Krankenhaus nach Bobingen gebracht. Der 17-jährige Enkel der Frau erlitt ebenfalls leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von etwa 15.000 Euro. (AZ)