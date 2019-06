vor 10 Min.

Langerringen bekommt Besuch aus Frankreich

Etwa 50 Gäste aus der Partnergemeinde La Baconnière kommen für fünf Tage zum Familienaustausch

Von Hieronymus Schneider

Die Partnerschaft zwischen Langerringen und La Baconnière besteht offiziell schon seit 19 Jahren. Seitdem finden jedes Jahr ein Familien- und ein Jugendaustausch statt – und zwar jeweils im Wechsel; mal in Langerringen und mal in La Baconnière. Neben der Begegnung und dem Kennenlernen der beiden Dörfer und ihrer traditionellen Feste wird immer auch ein Ausflug organisiert, um die Partnerbezirke Schwaben und Mayenne und die Region darüber hinaus näher bekannt zu machen.

Diesmal reisen etwa 50 Gäste am Freitag, 5. Juli, mit einem Bus oder mit ihren Privatautos aus der 1085 Kilometer entfernten Partnergemeinde an. Ihre Ankunft wird zwischen 19 und 20 Uhr erwartet. Der erste Abend und der Samstag wird als Familientag bei den Gastgebern verbracht. Viele nutzen diesen Tag zu einem privaten Ausflug. Danach findet im Gemeindezentrum ein gemeinsamer Festabend mit Abendessen und Unterhaltungsmusik statt.

Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen des Vereinsheims und der Sportanlage, an denen der Partnerschaftsverein mit seinen Gästen teilnimmt. Nach dem Gottesdienst unter freiem Himmel werden die Böllerschützen mit Salut den Frühschoppen mit Musik anschließen. Das Mittagessen wird im Festzelt serviert und am Nachmittag finden Vorführungen aller Abteilungen der Spielvereinigung statt.

Der gemeinsame Ausflug der Gäste mit Begleitung durch die Langerringer führt am Montag zum Schloss Linderhof und zur Wieskirche nach Steingaden. Dort gibt es ein Picknick im Pfarrgarten und eine Kirchenführung. Nach der Rückkehr in Langerringen klingt das Besuchsprogramm in den Familien aus, am Dienstag begeben sich die französischen Gäste wieder auf die Heimreise.

