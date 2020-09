09:53 Uhr

Langerringer Gallusspatzen erhalten den Jugendkulturpreis

Mit einem Benefizkonzert hat der Langerringer Kinder- und Jugendchor für den herzkranken Daniel gesungen. Nun wurden die jungen Sänger ausgezeichnet.

Von Hieronymus Schneider

Sie haben für den herzkranken Daniel aus Untermeitingen gesungen. Nun wurde das Engagement der Langerringer Gallusspatzen belohnt. Der kirchliche Kinder- und Jugendchor wurde mit dem Jugendkulturpreis des Landkreises ausgezeichnet.

Im Mai vergangenen Jahres begeisterten die Gallusspatzen mit einem Benefizkonzert für den herzkranken Daniel, der noch immer im Münchner Herzzentrum auf ein Spenderherz wartet. Mit dem Konzert wurden viele Menschen auf das Thema Organspende aufmerksam gemacht, insgesamt wurden bei der Aktion "Herzbube Daniel" mehr als 2.000 Euro gespendet.

Gallusspatzen wollten auf das Thema Organspende aufmerksam machen

Das ermutigte den Kinder- und Jugendchor der Pfarrei St. Gallus, sich für den Jugendkulturpreis zu bewerben. Zumal dessen Thema für dieses Jahr „ Protest – für was es sich zu kämpfen lohnt“ gut zu der Aktion aus dem vergangenen Jahr passt. „Da auch Daniel schon sein ganzes Leben kämpft und wir für mehr Aufmerksamkeit für die Organspende kämpfen wollten, haben wir fleißig am Portfolio und am Präsentationsfilm geschrieben und geschnitten“, beschreibt die Cellistin Carolin Mayr die Motivation. „Als alles fertig war, haben wir den großen Umschlag zum Landratsamt gebracht, und dann hieß es warten.“

Die Spannung stieg, als die Abgabefrist wegen Corona verlängert wurde. Im Juni erhielten die Gallusspatzen dann eine Einladung zur Preisverleihung im Sitzungssaal des Landratsamtes, an der wegen der coronabedingten Abstandsregeln nur vier Mitglieder des Chores teilnehmen durften.

Mit dem Preisgeld machen die Gallusspatzen einen Ausflug

„Bei der Begrüßung wurde verkündet, dass alle Anwesenden platziert waren, da es drei dritte, einen zweiten und zwei erste Plätze gab“, sagt Mayr. Beim dritten Platz wurden die jungen Sänger nicht genannt. „Als auch der zweite Platz nicht unseren Namen trug, wurde uns klar, dass wir tatsächlich gewonnen hatten“, sagt Mayr.

Sophie Te, Künstlerin aus Augsburg und selbst Mutter eines Kleinkindes, übernahm die Laudatio und die Vorstellung der einzelnen Gruppe. „Sie war von unserer Aktion sogar zu Tränen gerührt. Sie bedankte sich im Namen aller Mütter für unser Engagement, was uns wiederum sehr freute“, sagt Mayr. Das Preisgeld werden die Langerringer Gallusspatzen für einen Ausflug oder ein Probenwochenende nutzen und den Rest wieder Daniels Familie zukommen lassen.

