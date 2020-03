04.03.2020

Lastwagen-Unfall auf der B17 bei Lagerlechfeld

Ein mit Getränkekisten beladender Transpoerter geriet bei Lagerlechfeld auf der B17 in die Leitplanke.

Am Mittwochnachmittag krachte ein Lastwagen auf der B17 bei Lagerlechfeld in eine Leitplanke. Der Laster verlor dabei zahlreiche Getränkekisten auf der Straße.

Von Piet Bosse

Gegen 15:45 platzte der linke Vorderreifen des gelben Getränketransporters , der daraufhin in die Leitplanke fuhr. Die linke Seite des Fahrzeuges öffnete sich und zahlreiche Bierkisten fielen heraus. "Ich saß im Büro und habe einen lauten Knall gehört" sagte ein Soldat, in unmittelbarer Nähe zum Unfallort steht eine Kaserne. Starke Schmauchspuren auf der Fahrbahn zeigten, wie der LKW nach dem Platzen des Reifens in die Leitplanke gefahren war.

Sämtliche ausgekippte Bierkästen lagen im Bereich der Leitplanke , Ordnungskräfte hatten alle Mühe, das Glas zusammenzukehren. Der Lastwagen war in Richtung Landsberg unterwegs, auf dieser Seite bildete sich ein langer Stau. In Richtung Augsburg war die B17 nur zwischenzeitlich gesperrt.

