Laternenkrippen und ungenießbarer Kuchen

Der Kunsthandwerkermarkt in der Stadthalle bietet einige sehenswerte Neuerungen. Warum man in besondere Kuchenstücke nicht beißen sollte und der Veranstalter gerne nach Schwabmünchen kommt.

Von Uwe Bolten

Die Frage des kleinen Jungen, ob das bunte, lecker aussehende Kuchenstück essbar sei, verneinte Petra Schöpe ganz schnell. „Es ist kein Kuchen, sondern Seife“, erklärte die Eppishauser Seifenmacherin, die sich selbst als leidenschaftlich natur- und kunstverliebt bezeichnet. Mit ihren Produkten wer sie eine der Attraktionen auf dem Kunsthandwerkermarkt, der in der Stadthalle stattfand. Erst bei genauem Hinsehen waren die Verkaufsobjekte nicht als Produkte hoher Konditorenkunst, sondern als künstlerisch gekonnte Repliken aus Seife zu erkennen. „Neben den Formen für die Stücke nehme ich von Früchten oder anderen Naturmaterialien Silikonabdrücke, um sie mit dem sogenannten Seifenleim, dem ersten Bearbeitungsschritt des Seifensiedens, zu füllen“ erklärt sie interessierten Besucher den Produktionsablauf in ihrer kleinen Firma Seiferliebt. Nach einem Reifeprozess von sechs Wochen gelangten dann die Seifenstücke, die eher zum Anbeißen als zum Händewaschen erscheinen, in den Verkauf.

Mehr Platz für die Besucher

Durch die geänderte Anordnung der Verkaufstische und Stände erschien die Halle nicht so überfrachtet, wie bei den vorgehenden Veranstaltungen. „Wir haben diese Form gewählt, um in den Gängen mehr Platz für die Besucher zu schaffen“, verriet Veranstalterin Manuela Schröder und erwähnte, dass wie in den Vorjahren rund 50 Aussteller vor Ort seien. Bis zum Mittag blieb die Besucherzahl etwas hinter den Erwartungen zurück, am Nachmittag strömten umso mehr Besucher in die wohltemperierte Halle. Besonders dankbar zeigte sich Schröder erneut über die Vorbereitungen des Hallenpersonals. „Alles war wie auf dem Plan hergerichtet. Die Männer sind ein Traum“, sagte sie lächelnd.

Die Waren müssen ins Gesamtkonzept passen

Das Angebot auf den Markt erstreckte sie unter anderem auf Holzwaren, Bekleidung, Schmuck, Bilder, Gebrauchsgegenstände sowie Dekorationsgegenstände und schien auf dem ersten Blick sich nicht von anderen Veranstaltungen zu unterscheiden, wären da nicht Besonderheiten wie beispielsweise Michael Neumair aus Gautzhofen mit seinen Lampenkrippen oder Silberschmiedin Miriam Vetter mit ihren filigranen Anhängern gewesen. „Angefangen hat alles vor acht Jahren auf dem Weihnachtsmarkt in Aindling, bei der ich die Nachfrage nach Laternenkrippen entdeckte“, sagte Neumair, der vom großen Krippenbau kommend, zusammen mit Tochter Karolin seine Werke präsentierte. Neben den klassischen Weihnachtskrippen, eingefügt und mit viel Liebe in Laternen in Szene gesetzt, fertigt er ebenso Osterlaternen mit Darstellungen passend zu Leidensgeschichte Jesu an. „Von der Größe finden die Laternen auch in kleinen Räumen ihren Platz“, sagte er zu den Aufstellorten. „Normalerweise mach Silberschmiede größere Werke wie sakrale Objekte oder Gefäße. Ich habe die Miniaturarbeit für mich entdeckt“, beschrieb Miriam Vetter ihre Arbeiten. In münzgroßen Metallplättchen sägt die filigranen Blitzmuster, die mit zum Teil durchsichtigen Emaille-Einlassungen versehen sind. Diese werden dann als Kettenanhänger oder Ohrschmuck getragen.

Der Kunsthandwerkermarkt ist mittlerweile zurecht zu einem festen Bestandteil der Veranstaltungen in der Stadthalle geworden, da er immer wieder neues und überraschendes zu bieten hat. „Bei den Voranmeldungen achte ich darauf, dass die angebotenen Waren ins Gesamtkonzept passen“, sagte Manuela Schröder abschließend und kündigte die nächste Veranstaltung für den 15. März 2020 an.

