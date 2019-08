06.08.2019

Laue Nacht beim Mostfest

Gartenbauverein feiert in Bobingen

Ein lauer Sommerabend, Blasmusik klingt zwischen grünen Bäumen hindurch. Es ist Zeit für das Mostfest rund um den Wasserturm in Bobingen. Der Obst- und Gartenbauverein hatte in diesem Jahr bestes Wetter und so waren die Bierzeltbänke stets gut gefüllt. Hunderte von Menschen nahmen Platz im Wasserturmgarten, der schön dekoriert war. Die laue Nacht sorgte zusammen mit der guten Verpflegung und lockeren Gesprächen für beste Stimmung.

Leckerer Most, frischer Apfelsaft aus der eigenen Presse und dazu Würstchen vom Grill, Surbratensemmeln oder ein Schmalzbrot – da blieben kaum Wünsche offen. Vielleicht noch einer der Mostfladen aus Roggenteig und Sauerrahm, die in verschiedenen Varianten im Holzofen gebacken wurden. In der Küche sorgten fleißige Helferinnen laufend für Nachschub. Bis weit in die Nacht wurden zwischen den Apfelbäumen und Birken rund um den Wasserturm der Sommer, die Gemütlichkeit und der Gartenbauverein gefeiert. Beliebter Anlaufpunkt war auch die kleine „Saftbar“, an der man sich mit leckeren Mischgetränken oder frisch-fruchtigem Cidré verwöhnen lassen konnte.

Vorsitzender Peter Mannes zeigte sich zufrieden. „Es ist heuer einfach wieder ein tolles Fest“, strahlte er. Bei den Vorbereitungen dafür konnte er sich auf sein eingespieltes Team verlassen. (anja)

