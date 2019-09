vor 27 Min.

Lebensmittel retten und Mitmenschen unterstützen

Die Lechfelder Tafel versorgt im zehnten Jahr ihres Bestehens wöchentlich vierzig bedürftige Kunden. Heute wird das Jubiläum gefeiert

An die erste Lebensmittelausgabe im September 2009 kann sich Judith Aldinger noch gut erinnern: „An neun bedürftige Mitbürger haben wir damals in einem kleinen Raum am Untermeitinger Pfarrhof Lebensmittel verteilt.“ Zehn Jahre später waren es dieser Tage wie gewohnt rund 40 Kunden, die Mittwoch für Mittwoch zur Lechfelder Tafel kommen, die mittlerweile im Lagerlechfelder Bahnhofsgebäude beheimatet ist. Am heutigen Samstag, der zugleich bundesweiter Tafeltag ist, wird der runde Geburtstag der gemeinnützigen Hilfsorganisation gefeiert.

Die Idee, auch auf dem Lechfeld einkommensschwachen Haushalten mit einer Tafel zu helfen, kam vor zehn Jahren aus der Untermeitinger Pfarrei St. Stephan. Rasch war mit dem Caritasverband Schwabmünchen und Umgebung ein erfahrener Partner gefunden, der schon 2001 die Schwabmünchner Tafel aufgebaut hatte. Auch ein eigenes Helferteam fand sich in kurzer Zeit. „Nicht wenige sind bis heute aktiv“, freut sich Judith Aldinger, die selbst seit Gründung das Tafelteam auf dem Lechfeld führt. Von Anfang an unterstützt wurde die Sozialeinrichtung zudem von zahlreichen Supermärkten und Bäckereien, die überschüssige, aber qualitativ einwandfreie Waren zur Verfügung stellen. „Ohne deren großzügige Sachspenden könnten wir die Hilfe so nicht leisten“, lobt Aldinger die gute Zusammenarbeit mit dem Einzelhandel.

Jede Woche „retten“ die ausnahmslos ehrenamtlichen Tafelmitarbeiter an zwei Einsatztagen über eine Tonne Lebensmittel vor dem Müllcontainer, transportieren die Ware in Kisten sortiert nach Lagerlechfeld und geben sie Mittwochabend aus.

Zusammen mit den Schwabmünchner Kollegen unterstützt die Lechfelder Tafel aktuell über 300 Menschen in wirtschaftlichen Notlagen. Wer zur Tafelausgabe kommt, hat sich zuvor bei der Caritas in Schwabmünchen eine Berechtigungskarte für ein halbes Jahr besorgt. Unter den Hilfeempfängern sind Senioren mit geringer Rente, kinderreiche Familien sowie Alleinerziehende mit kleinem Geldbeutel und nicht wenige Hartz-IV-Empfänger, die Krankheiten oder Schicksalsschläge in Not gebracht haben. Was die Tafelhelfer besonders freut, sind die Kunden, die nach einigen Jahren nicht mehr auf Hilfe angewiesen sind. „Es ist schön zu sehen, wenn die Situation sich wieder verbessert hat“, so Judith Aldinger.

Dass die Tafel deswegen aber bald überflüssig sein könnte, erwartet Andreas Claus nicht. „Trotz guter Lage auf dem Arbeitsmarkt gibt es eine leider nicht abnehmende Gruppe an Mitbürgern, die auf Lebensmittelspenden angewiesen sind“, berichtet der Vorsitzende der Caritas für Schwabmünchen.

Die meisten Kunden kommen zur Ausgabestelle, die im Dezember 2016 aus beengten Verhältnissen in einem Nebengebäude des Untermeitinger Pfarrhofs in den Lagerlechfelder Bahnhof gezogen ist und nun reichlich Platz für Lagerung und Ausgabe bietet.

Am heutigen Jubiläumstag wird im Pfarrheim Untermeitingen gefeiert. Nach Rückblicken und Grußworten „tafeln“ die Engagierten einmal selbst. Nach der Feier wartet bereits die nächste Aufgabe für das Team: Zusammen wollen die Schwabmünchner und die Lechfelder Tafel Spenden für einen neuen Kühltransporter sammeln, der 2020 beschafft werden soll. (SZ)

gibt es bei der Lechfelder Tafel im Bahnhof Lagerlechfeld (Bahnhofstraße 25) immer mittwochs um 17.30 Uhr. Tafel-Berechtigungskarten bekommen Kunden bei der Caritas in Schwabmünchen in der Museumstraße 20. Das Büro ist Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr besetzt. Mitbringen muss man dafür einen Personalausweis sowie Unterlagen zum Einkommen, etwa einen Hartz-IV-Bescheid. Infos zur ehrenamtlichen Mitarbeit bei der Tafel gibt es unter 08232/96400. Die IBAN für Spenden an die Lechfelder Tafel lautet: DE95 7205 0101 0030 1249 29.

