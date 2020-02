12.02.2020

Lecharia ruft zum Faschingsendspurt

Der große Faschingsumzug in Klosterlechfeld findet am Faschingsdienstag wieder statt. Auch große Faschingswagen dürfen wieder dabei sein.

Das Klosterlechfelder Programm im Überblick: Vom Kaffeenachmittag bis zum großen Umzug

Von Susanne Raffler

Der Fasching geht in die heiße Phase, und da hat auch die totgesagte Lecharia die Auferstehung kundzutun. Denn der Faschingsumzug im vergangenen Jahr musste mangels Teilnehmern abgesagt werden. Heuer steigt die Großveranstaltung wieder, und die großen Wagen sind ebenfalls wieder mit dabei. Das Konzept, nur Fußgruppen zu erlauben, funktionierte nicht.

„Wir sind wieder voll da“, so Lecharia-Präsident Ali Brecheisen, der sich freut, dass der Verein die Enttäuschungen vom vergangenen Jahr gut weggesteckt und mit frisch gesammelter Stärke und vereinten Kräften wieder zu gewohnter Form und vollem Programm gefunden hat. „Wir hoffen natürlich, dass alle, die uns im vergangenen Jahr begraben haben, auch zu unseren Veranstaltungen kommen“, kann sich auch Ehrenpräsidentin Gitti Holzer eine kleine Spitze nicht verkneifen. Geboten wird ein abwechslungsreiches Programm für alle Altersklassen.

Am Samstag, 15. Februar, findet der traditionelle Kaffeenachmittag statt. Bei Kaffee, Kuchen und Musik von DJ Ali Brecheisen kann ab 14 Uhr getanzt werden.

In die heiße Phase startet der Fasching am Rußigen Freitag, 21. Februar, mit einer 90er-Party „Wir haben uns hier dem Motto unserer Showtänzerinnen angepasst und ziehen in diesem Jahr aus der Wüste in die 90er“, erzählt dazu Hofmarschall Matthias Krause. Für beste Partylaune hat er einen aktuellen DJ und die prickelnden Gastauftritte verschiedener Faschingsgesellschaften organisiert. Zutritt zur großen Faschingsparty haben nur volljährige Feierbegeisterte.

Für die kleinsten Faschingsfreunde bietet das Lecharia-Team Spiel, Spaß und Freude beim Kinderball am Rosenmontag, 24. Februar, ab 14 Uhr.

Totgesagte leben länger, und so findet am Faschingsdienstag, 25. Februar, der traditionelle Umzug durch Klosterlechfeld in bewährter Weise statt. Zugelassen sind diesmal auch wieder die großen Partywagen, sodass für große und kleine Narren wieder einiges geboten sein dürfte. Start des Umzugs ist um 14.11 Uhr, Anmeldungen bei Umzugsleiter Ralf Nerlinger sind noch möglich (umzugsleiter@lecharia.de oder Telefon 08232/74363). „Wir sind natürlich besonders froh, dass wir die Sache mit dem Umzug für alle zufriedenstellend abschließen konnten“, so Brecheisen.

Den Fasching beendet nach dem Umzug ein närrisches Treiben im Klosterlechfelder Feuerwehrhaus. „Vor dem Feuerwehrhaus erwartet unsere Gäste ein großes Barzelt, im Feuerwehrhaus sorgen wir dafür, dass keiner verhungert“, so der Präsident in bester Laune. Und auch der komplette Hofstaat vom Prinzenpaar über die Gardedamen bis hin zum Elferrat wird beim Faschingsausklang noch einmal für Stimmung sorgen.

(außer dem Umzug) finden im Feuerwehrhaus Klosterlechfeld statt, und auch die Tanzgruppen des Vereins sowie verschiedene Gastgesellschaften werden ihre Programme präsentieren.

