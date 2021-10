Lechfeldkaserne: Betreten des Sperrgebiets ist teuer und gefährlich

Plus Die Bundeswehr berichtet, dass immer mehr Menschen das gefährliche Sperrgebiet rund um die Lechfeld-Kaserne betreten. Diese Strafzahlung droht.

Immer wieder wurden in den vergangenen Wochen im Sperrgebiet rund um den Fliegerhorst Lechfeld Spaziergänger, Sportler und Fahrradfahrer angetroffen, sagt Benjamin Dempfle, Oberfähnrich und Presseoffizier der Bundeswehr. Das Betreten des Sperrgebiets auf dem Standortübungsplatz zwischen der Ulrichkaserne im Norden und Schwabstadl im Süden ist jedoch verboten. Darüber hinaus kann es sogar gefährlich sein.