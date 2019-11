13:22 Uhr

Lechfelder Highlander finden ein Trainingsgelände

Damit auf dem ehemaligen Tennisplatz in Untermeitingen bald geübt werden kann, muss der starke Verein um Wolfgang Hiller noch eine Hürde nehmen.

Von Hieronymus Schneider

In der Klosterlechfelder Gemeinderatssitzung Anfang Oktober wurde der Antrag der Bayerischen Highland Games Vereinigung auf Nutzung einer Grünfläche neben dem Sportplatz zu Trainingszwecken abgelehnt. Dem Antragsteller Wolfgang Hiller wurde aber versprochen, dass ein anderes geeignetes Trainingsgelände für die Lechfelder Gruppe der Highland Games Vereinigung gesucht wird. Dieses Versprechen wurde nun vom Zweiten Bürgermeister und Leiter des Bauhofs, Erwin Mayer, eingelöst.

„Schon während der Gemeinderatssitzung dachte ich an dieses Grundstück und nahm Kontakt mit dem Eigentümer auf“, sagt Mayer bei der Zusammenkunft mit ihm und Wolfgang Hiller. Der Eigentümer ist Markus Spatz, ein gebürtiger Untermeitinger, der in Landsberg eine Firma für Kabel- und Leitungsbau betreibt. Vor vielen Jahren hat er das Grundstück nahe des Industriegebietes und des Lechparks als Standort für seine Firma erworben. „Daraus wurde aber nichts und so siedelte ich meine Firma in Landsberg an. Auf dem Grundstück baute ich dann einen privaten Tennisplatz“, erzählt Spatz.

Warum das neue Gelände in Untermeitingen für Highlander besser geeignet ist als das Sportgelände in Klosterlechfeld

Der Zaun für diesen Tennisplatz steht noch, der Sandplatz ist aber zugewachsen. Vor der Einzäunung befindet sich eine Wiese, die bis zur Verbindungsstraße von Untermeitingen nach Lagerlechfeld reicht und die gehört auch zu dem insgesamt etwa 3000 Quadratmeter großen Grundstück. Hiller ist sehr glücklich über das Angebot von Spatz zur Verpachtung als Trainingsgelände. „Der Platz ist besser geeignet als der beim Sportgelände, weil keine Bäume vorhanden sind. Die Einzäunung ist ideal für die Lagerung unseres Equipments“, sagt Hiller hochzufrieden.

Somit könnte schon bald ein kleines Stück Schottland auf dem Lechfeld entstehen und Sportler beobachtet werden, die Baumstämme, Steine, Eisenkugeln oder Streitäxte tragen und werfen. Eigentümer und Pächter sind sich einig, nun muss noch der Untermeitinger Gemeinderat der Nutzungsänderung zustimmen.

Themen folgen