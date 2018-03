20:00 Uhr

Lechfeldschlacht auf dem Tisch

Bei der 22. Auflage der Deutschen Schachmeisterschaft der Bundeswehr trifft sich die militärische Elite des königlichen Spiels in der Kaserne

Von Uwe Bolten

Die festlich gedeckten Tische im großen Saal des Offiziercasinos der Lechfeldkaserne und die gelöste Stimmung täuschten darüber hinweg, welche Spannung dort eine Woche lang vorherrschte. Bauern wurden geschlagen, Türme stürzten reihenweise um, auch die sonst hochgeachteten Damen wurden von Pferden niedergetrampelt. „Auch dieses Jahr war diese Meisterschaft ein Spiegelbild des hohen Niveaus, auf dem Schach von Angehörigen der Bundeswehr gespielt wird“, sagte Jörg Hilgert, Leiter Standortbetreuung & Service der Katholischen Arbeitsgemeinschaft für Soldatenbetreuung (KAS), beim Abschlussbankett der 22. Deutschen Schachmeisterschaft der Bundeswehr. Jedes Jahr veranstaltet die KAS im Auftrag des Bundesministeriums der Verteidigung die Bundeswehr-Schachmannschaft, welche die Basis der Soldaten-Nationalmannschaft bildet, die sich bei den NATO-Meisterschaften auf internationaler Ebene mit anderen hochklassigen Spielern misst.

„Schach ist eine Sportart, die universell betrieben werden kann. Weder Geschlecht, Alter, Religion, Behinderungen oder Kenntnisstand können von der erfolgreichen Teilnahme abhalten“, sagte Oberst Dirk Niedermeier, Standortältester Augsburg/Lechfeld, zur Begrüßung des fünftägigen Turniers. Sichtlich beeindruckt von den erzielten Leistungen übergab er auch am Ende des Turniers die Pokale an die Platzierten der Meisterschaft.

30 Spieler gegen Herbert Bastian

Höhepunkt der fünftägigen Veranstaltung war sicherlich das außerhalb der Wertung veranstaltete Simultanschachturnier von 30 Teilnehmern der Meisterschaft gegen Herbert Bastian. Bastian ist Träger des Titels „Internationaler Meister“ (IM), der ihm vom Weltschachbund FIDE auf Lebenszeit im Jahre 2005 verliehen wurde. Turnierleiter Uwe Reiz vom KAS erläuterte: „Der Internationale Meister ist eine Stufe unterhalb der Großmeister angesiedelt. In Deutschland gibt es ungefähr 150 Spieler, die diesen Titel tragen.“ Bastian selbst ist gleichzeitig einer der Vizepräsidenten der FIDE. „Ich hoffe, zwei Drittel der Spiele für mich entscheiden zu können“, sagte Bastian vor dem Simultanduell optimistisch. Nach fünfeinhalb Stunden zeigte sich jedoch ein anderes Ergebnis: 13 Partien konnte der IM für sich entscheiden, 8 Partien endeten Remis und bei 9 Partien fiel der König des Meisters. „Das war schon ein starkes Feld hier. Man darf jedoch nicht vergessen, dass Bastian morgens noch Mathematik und Physik in der Schule unterrichtete, dann über 500 Kilometer aus dem Saarland anreiste, um abends hier zu spielen“, kommentierte Reiz die Leistung aller Beteiligten.

In 154 Spielen mit mehr als 600 Einzelzügen ermittelten die 44 Teilnehmer ihren Meister. Insgesamt ergaben sich 114 Siege und 20 Remis. Am Ende setzte sich Mark Helbig aus Köln mit 5 Siegen und 2 Remis vor Mark Sauer aus Arnstadt (4 Siege und 3 Remis) und Ulrich Bohn aus Koblenz (4 Siege, 2 Remis und 1 verlorenes Spiel) durch. Lokalmatador Gerhard Bechtold, Kasernenoffizier der Lechfeld-Kaserne, belegte in der Endabrechnung den beachtlichen 11. Platz (3 Siege, 3 Remis und 1 verlorenes Spiel).

Themen Folgen