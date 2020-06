vor 49 Min.

Leserbriefschreiber erhält anonyme Drohungen

Plus Josef Gegenfurtner und seine Frau werden in einem anonymen Brief bedroht und auch beschimpft. Was die Polizei jetzt unternimmt.

Josef Gegenfurtner aus Schwabmünchen schreibt gerne Leserbriefe. Für die Häufigkeit und den Inhalt wird der 70-Jährige auch immer wieder kritisiert – teils in Gesprächen, teils in weiteren Leserbriefen. Damit kann er umgehen. Womit er aber ein Problem hat: Nach der Veröffentlichung seines jüngsten Leserbriefes zur Flüchtlingsproblematik im überregionalen Teil unserer Zeitung erhielt er einen anonymen Drohbrief. Unverblümt wird ihm darin Gewalt angedroht. Gegenfurtner hat deswegen den Schritt an die Öffentlichkeit gewagt und zudem Anzeige bei der Polizei erstattet.

Solche Drohungen will er nicht hinnehmen und sich davon auch nicht beeindrucken lassen. „Am meisten stört mich die Feigheit, nur anonym stark zu sein. Mit meiner Anzeige will ich ein Zeichen setzen. Wir müssen gegen solche Leute mit allen rechtlichen Mitteln vorgehen“, sagt er. Anonyme Schreiben mit Kritik des Verfassers hat er schön öfter bekommen, allerdings war Gewalt bislang nicht Inhalt solcher Briefe.

Drohung im anonymen Brief: "Wer nicht hören will, muss fühlen"

Das auf einem Computer erstellte Schreiben, das der Redaktion vorliegt, trägt die Überschrift „Wer nicht hören will, muss fühlen“. Darin wird gedroht, dass Gegenfurtner Besuch von Leuten erhält, „die ihr Geld nicht mit seriöser Arbeit verdienen“. So ein „Besuch“ sei dann „vor Ort nicht unbedingt angenehm, weder verbal noch körperlich“. Zudem wird er als „Klugscheisser“ und seine Frau als „Alte“ beschimpft. Der Brief wurde vom Postzentrum in Gersthofen abgeschickt, so viel verrät der Stempel auf der Briefmarke.

Die Polizei hat das Schreiben an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, die darüber entscheidet, ob weitere Ermittlungen eingeleitet werden. Ob Ermittlungen allerdings zur Aufklärung führen, sei ungewiss, weiß Robert Künzel, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Schwabmünchen: „Die Aufklärungsquote in solchen Fällen ist leider eher gering, wenn es der Täter geschickt macht.“

Künzel beobachtet allgemein einen Trend hin zur Polarisierung in der Gesellschaft, vor allem auch im Internet. „Das ist bundesweit so und macht auch vor Schwabmünchen nicht halt“, sagt er. Sollte jemand einen anonymen Brief erhalten, in dem beleidigende oder bedrohende Äußerungen stehen, empfiehlt Künzel den Empfängern, immer zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten. „Man kann niemals ausschließen, dass der Verfasser nicht doch irgendwann zur Tat schreitet.“

Drohmails werden von der Polizei zurückverfolgt

Auch wenn die Wahrscheinlichkeit, den Verfasser solcher Briefe zu identifizieren, niedrig ist, so ist es doch nicht aussichtslos. Maria Enslin von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord erklärt, welche Möglichkeiten es gibt, dem Täter auf die Spur zu kommen: So können zum Beispiel von Drohmails oft die IP-Adressen zurückverfolgt werden, von Briefen können Fingerabdrücke genommen und auch die Handschrift analysiert werden.

Ob es bei anonymen Drohbriefen in jüngster Zeit allerdings einen relevanten Anstieg in der Region gibt, kann sie nicht sagen. „Konkrete Zahlen dazu hat die Polizei nicht“, so Enslin. Das liegt daran, dass solche Briefe allgemein zu den Anzeigen wegen Beleidigung, Nötigung oder Bedrohung gezählt werden und nicht gesondert aufgeführt sind. Rechtlich gesehen ist es übrigens nicht verboten, einen anonymen Brief zu verschicken, solange darin die Wahrheit steht und keine Beleidigungen, Bedrohungen oder Nötigungen enthalten sind.

Auch Nina Rebele aus Burgwalden hat jüngst anonyme Schreiben erhalten. Sie gehört zur Dorfgemeinschaft des Bobinger Ortsteils und setzte sich gegen eine geplante Flutlichtanlage auf dem Golfplatz ein. „Die Briefe, die ich erhielt, waren jedoch alle positiv und wollten mich unterstützen.“ Der schönste anonyme Brief, den die Initiatorin einer Onlinepetition gegen die Flutlichtanlage auf der Driving Range bekommen hat, steckte übrigens in einem Blumenstrauß: eine Liebesbezeugung. Nina Rebele: „Ich weiß bis heute nicht, von wem er war.“

