Lesung: Schelmenroman begeistert Publikum in Schwabmünchen

Plus Der Österreicher Clemens Berger hat in Schwabmünchen aus seinem Buch "Der Präsident" vorgelesen. Darin erzählt er die amüsante Geschichte eines Doppelgängers.

Von Reinhold Radloff

Wegen der coronabedingten Einschränkungen ist es für Veranstalter derzeit nicht einfach, Kulturtermine zu organisieren. Um die Auflagen zu erfüllen, musste Hans Grünthaler von der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen die Lesung von Clemens Berger in die großen Räume des Kunstvereins verlegen.

Zwar waren nicht alle Plätze belegt, als der Autor aus seinem Buch "Der Präsident" vorlas. Doch für die Besucher, die da waren, wurde der Abend zu einem besonderen Erlebnis.

Roman erzählt Leben eines Doppelgängers in den USA

Mit seinem Roman, der im Amerika der 1980er-Jahre spielt, entführte Berger das Publikum in die Welt eines besonderen Protagonisten: Jay Immer. Der österreichische Polizist wandert nach Chicago aus, und weil er dem amtierenden Präsidenten Ronald Reagan zum Verwechseln ähnlich sieht, wird er als dessen Doppelgänger engagiert.

Doch als er beginnt, sich seine eigene Gedanken zu Reagans Politik zu machen, eckt er an - und der Roman entwickelt sich zu einem amüsanten Leseerlebnis.

„Bei Studien in Amerika stieß ich zufällig auf einen Mann namens Julius Koch, der tatsächlich 25 Jahre als Doppelgänger von Ronald Reagan agierte", erklärte Autor Clemens Berger bei seiner Lesung in Schwabmünchen. Er habe den Mann besucht und sich dessen Geschichte erzählen lassen. "Daraus entstand dieses Buch mit viel Wirklichkeit und eine wenig Fiktion“, sagte der 41-jährige Österreicher, der aktuell als Stadtschreiber in Weißenburg tätig ist und an einem Theaterstück schreibt.

Zur musikalischen Begleitung erklingen Lieder aus den 1980ern

Erst vor Kurzem hat Berger seine Lesereihe zum Roman "Der Präsident" begonnen. Darin kommt sogar Donald Trump als Immobilienmagnat der 1980er-Jahre vor, der auf ein Double von Gor­batschow hereinfällt.

In dem tragischen, witzigen und klugen Schelmenroman geht es auch um die Ehe zwischen dem Protagonisten und dessen Frau. Hauptthema ist aber die Frage, wie man damit lebt, wenn man vorgibt, jemand zu sein, der man eigentlich nicht sein will.

Musikalisch umrahmt wurde die Lesung in Schwabmünchen von der Gruppe Ukelites der beiden Musiker Miri Hein und Steffen Günther. Sie spielten passend zum Buch Lieder aus den 1980er-Jahren.

Veranstalter: Es herrscht Zurückhaltung beim Publikum

Etwas enttäuscht zeigte sich Veranstalter Hans Grünthaler, dass nicht alle Plätze im Publikum besetzt waren. "Es herrscht Zurückhaltung beim Publikum. Das ist aber nicht nötig, da wir alle Corona-Auflage erfüllen", sagte er. Er hoffe auch für künftige Kulturveranstaltungen auf möglichst großen Zuspruch, den auch die Künstler verdient hätten.

Die nächste Lesung findet am Mittwoch, 14. Oktober, statt. Dann trägt Autor Benjamin Quaderer Auszüge aus seinem Buch "Für immer die Alpen" vor. In dem teils authentischen Liechtenstein-Roman geht es um einen raffinierten Hochstapler.

