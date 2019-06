vor 22 Min.

Lesung mit Susanne Kliem: tödlicher Unfall im Schwimmbad

Die Autorin Susanne Kliem stellt in Bobingen ihren neuesten Roman „Lügenmeer“ vor. Warum das Freiluftlesen in der Stadtbücherei stattfindet.

Von Ingeborg Anderson

Ein tödlicher Unfall, der nie richtig aufgeklärt wurde. Ein Beteiligter auf der Suche nach der Wahrheit. Was er dabei findet, ist ein „Lügenmeer“. Mucksmäuschenstill verfolgten die Besucher in der Stadtbücherei Bobingen, die spannende Geschichte, die Autorin Susanne Kliem auszugsweise aus ihrem gleichnamigen Roman vortrug.

Zuvor aber plauderte die Autorin mit dem Publikum. Sie erzählte, dass sie erst mit 40 Jahren zu schreiben begann, Buchhändlerin lernte und dann in vielen Berufen gearbeitet hat. Hauptsächlich aber bei Film und Fernsehen. „Längere Zeit war ich auch am Theater. Das hat mich zu meinem ersten Buch, das „Theaterblut“ heißt, inspiriert“, erzählt sie. Insgesamt sechs Bücher sind es, die sie bis jetzt geschrieben hat. Und sie verrät, wo das Buch, an dem sie arbeitet, angesiedelt ist – an der Elbe.

Lügenmeer von Susanne Kliem spielt an der Ostsee

Der Roman, aus dem sie an diesem Abend liest, spielt in einem kleinen Ort an der Ostsee. Dort kam bei einer nächtlichen Party im Schwimmbad ein junges Mädchen auf rätselhafte Weise ums Leben. Ein Junge wird aufgrund von Aussagen der Dorfbewohner beschuldigt, vom Gericht aber freigesprochen. Nach beinahe 20 Jahren kehrt er in den Ort zurück, um den Ereignissen auf den Grund zu gehen. In atemloser Stille lauschen die Besucher, wie Susanne Kliem ihre Charaktere psychologisch genau entwickelt und Beziehungsgeflechte offenlegt.

Aber es war auch ein allgemeines Schmunzeln zu vernehmen, als die Autorin von ihren Recherchen am entscheidenden Schauplatz ihrer Geschichte berichtet: ein marodes Schwimmbad, das Anlass politischer Querelen wurde.

Susanne Kliem treibt die Spannung im Hallenbad auf die Spitze

Mit einer Szene in diesem Hallenbad treibt Autorin Kliem die Spannung gekonnt auf die Spitze, indem sie den Moment beschreibt, der die damalige Katastrophe einleitet. Und sie setzt noch eins drauf, indem sie verrät, dass die Entdeckung der Wahrheit, eine weiteres Ereignis nach sich zieht.

Buchhändler Marco Di Santo hatte das Buch mitgebracht und die Besucher machten eifrig von der Möglichkeit Gebrauch, es signieren zu lassen. Di Santo selbst schwärmt von den Büchern Kliems: „Wieder ein sehr spannendes Buch – ich habe diese Woche schon etliche verkauft“, sagt er.

Und die Besucher hatten im Anschluss an die Lesung noch viele Fragen an die Autorin – etwa ob sie, wenn sie zu schreiben beginnt, das Ende bereits kennt. „Nein, meistens nicht. Es entwickelt sich im Laufe der Geschichte.“ Wie lange sie an einem Buch schreibt: etwa ein Jahr.

Büchereileiterin Judith Hitzelberger bedauerte, dass diese als „Freiluftlesen“ geplante Veranstaltung wegen des Regens in den Räumen der Bücherei stattfinden musste, hofft aber auf mehr Glück für die kommenden. „Vom 23. bis 28. Juli werden Sitzecken und Liegestühle vor der Bücherei aufgestellt, wo man es sich gemütlich machen und in den bereitgestellten Büchern schmökern kann“, sagt sie.

Den Abschluss dieses Veranstaltungsprojekts bildet am Freitag, 28. Juni, Leonie Fabers musikalische Lesung aus ihrem Roman „Die Zeitenbummlerin“.

