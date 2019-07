vor 34 Min.

Lewazi: Konzert mit besonderem Hintergrund

Sarah and Friends treten in Schwabmünchen auf. Ein vergleichbares Konzert soll erneut stattfinden.

Einen aufregenden Abend erlebten nicht nur die Zuschauer, sondern auch die Akteure beim Konzert Sarah and Friends im Rahmen der Lewazi-Woche an den Leonhard-Wagner-Schulen in Schwabmünchen.

Die Aufregung war den Akteuren des Konzerts in der Sporthalle mit dem Lewazi-Ambiente nicht anzumerken, obwohl sie nicht alle Tage einen eigenen Abend veranstalten. Besonders aufgeregt aber war die Chefin, Sarah Redemann: „Es ist etwas ganz anderes, ob man einfach irgendwo auftritt oder ein Konzert unter seinem eigenen Namen veranstaltet, und man damit die Verantwortung für das Gelingen hat.“ Hätte sie nicht nach ihrem ersten Lied „Black Velvet“, dem Publikum von ihrer Aufregung erzählt, festgestellt hatte sie niemand – so professionell meisterte sie alles. Und auch die anderen Akteure spulten ihr Programm bestens ab. Sie alle standen nicht zum ersten Mal auf einer Bühne, sangen und spielten Instrumente, bringen also mehr oder weniger Erfahrung mit. Wie fand die Musiker-Gruppe eigentlich zusammen? „Armin Mattler, einer der Lewazi-Macher, hat mich gefragt, ob ich einen Abend gestalten möchte, da habe ich sofort ja gesagt, denn ich erinnerte mich sofort gerne an mein erstes Konzert in einem ähnlichen Rahmen“, so Redemann.

Ehemalige LWG-Abiturientin hofft auf Stuidenplatz für Jazz-Gesang

Fast alle Mitwirkenden des Abends waren diesmal Leonhard-Wagner-Schüler, derzeitige oder ehemalige. Ich habe einfach bei Musikerfreunden rumgefragt und Begeisterung gespürt“, erzählte Redemann, die vor einem Jahr Abitur in Schwabmünchen am LWG gemacht hat und nicht nur dort für ihre Sangeskünste bekannt ist. Derzeit hofft sie auf einen von 16 Studienplätzen für Jazz-Gesang, für die sich Hunderte beworben haben. „Ich bin zuversichtlich“, betont sie.

Jazz war es nicht, was an diesem heißen Abend geboten wurde, sondern vorrangig mehr oder weniger bekannter Pop. Langsam, getragen, künstlerisch klang das Konzert. Vier Sängerinnen, allesamt für ihr Können bekannt und erprobt, versetzten das Publikum teilweise in „Gänsehaut-Feeling“, wie es Armin Mattler nannte. Die Klarheit der Stimmen, die unterschiedlichen Färbungen, das breite Tonspektrum begeisterte das Publikum.

Angelina Schneider, Luisa Mayr, und Leonie Fichtel glänzten mit ihrem Können, ließen sich von der mehr oder weniger schnell zufällig zusammengewürfelten Band ohne Namen begleiten, sangen mit Playback, begleiteten sich selbst am Keyboard oder auf der Gitarre.

Akrobatik an einem Metallwürfel in luftiger Höher

In der Pause gab es bei vielen Zuhörern nur ein Thema: die klangliche Qualität, die Reinheit des Gesangs. Danach gab es eine Kombination aus sportlichem und musikalischem Können. Vier Mädels zeigten zu Musik an einem Metallwürfel in luftiger Höhe ihr Können, das begeistert beklatscht wurde. Gefühlvoll ging es weiter. Angelina Schneider widmete ein Lied ihrer Mutter und Leonie Fichtel bot ein selbst geschriebenes „Liebeslied“. Doch gegen Ende wurde es dann doch noch etwas flotter, fetziger, und das Publikum klatschte rhythmisch mit, ja zwang alle Musiker zu einer Zugabe: „Rehab“ von Amy Winehouse. Und nicht nur das. Am Ende gab es sogar noch ein gemeinsam gesungenes Lied, während dessen die Zuschauer eigentlich das „Zelt“ verlassen sollten, doch alle blieben bis zum letzten Ton.

„Ich wollte mit dem Abend Menschen miteinander verbinden, Musiker aus meinem Umfeld zusammenführen und dem Publikum eine Freude machen. Ich denke, das ist gelungen“, freut sich Redemann, die erklärte, dass sie ein Konzert dieser Art gerne wiederholen würde. (rr-)

