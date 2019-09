vor 42 Min.

Lieder über die Höhen und Tiefen des Lebens

Was die Besucher bei der dritten Ausgabe der Bobinger Sommerkonzerte erwartet

Das dritte Konzert des Bobinger Musiksommers steht am kommenden Sonntag, 15. September, um 18.30 Uhr in der Kirche St. Wolfgang und Wendelin an. „Learning to Fall – Lieder von den Höhen und Tiefen des Lebens“ lautet das Motto.

Geboten wird dem Publikum an diesem Konzertabend ein Programm mit neuen geistlichen Liedern von Albert Frey, Chris Tomlin, Martin Pepper. Des Weiteren erklingen eigene Arrangements bekannter Popsongs von Künstlern wie Adele, Coldplay, Sting.

Die fünf Musiker durchleben gemeinsam mit dem Publikum Liebe und Angst, Hoffnung und Enttäuschung, Freude und Leid in gefühlvollen Arrangements und eigenen Bearbeitungen. Auf der Bühne stehen Andrea Hahn (Gesang), Bodo Eing (Bass), Michael Treupel (Gitarre und Gesang), Stefan Siegel (Gitarre) und Tobias Burann-Drixler (Piano und Percussion), die schon seit einigen Jahren in unterschiedlichen Besetzungen zusammen musizieren. Als Rockband eRsn’t fuNk traten die fünf bereits des Öfteren im Raum Augsburg auf. Im Bobinger Konzert präsentieren sie zum ersten Mal ein komplettes sakrales Programm mit eigens hierfür arrangierten und einstudierten Liedern.

Komplettiert wird das Programm durch Rezitationen von Aljona Weigert. Mit Begeisterung widmet Weigert ihre Freizeit der Schauspielerei. In Bobingen spielte sie unter anderem in der Komödie „Lass die Sau raus!“ des Kolpingtheaters mit und verkörperte die Zippora im biblischen Familienmusical „Moses“. Des Weiteren wirkte sie bei unterschiedlichen Produktionen des Augsburger Vereins Young Stage mit, sowie bei einigen Schulmusicals des Leonhard-Wagner-Gymnasiums in Schwabmünchen. Seit dem 1. April studiert Alonja Weigert an der Staatlichen Hochschule für Musik und Theater in Rostock den Diplomstudiengang Schauspiel.

Die viel gelobte und erfolgreiche Kirchenkonzertreihe findet dieses Jahr zum 18. Mal in Folge statt. Die abwechslungsreichen Konzerte in den unterschiedlichen Baustilen und Atmosphären der Bobinger Kirchen bieten eine ideale Möglichkeit, das Konzept der musikalischen Vielfalt des Bobinger Musiksommers zu unterstreichen.

Bei der Auswahl der Künstler hat der Organisator Tobias Burann-Drixler abermals auf eine bunte Mischung aus professionellen Ensembles und regional herausragenden Musikern gesetzt. (SZ)

gibt es im Vorverkauf zum Preis von elf Euro beim Pfarramt St. Felizitas, Hochstraße 2a, bei Bücher Di Santo, Hochstraße 5b, in Bobingen, sowie Schreibwaren Max Schiller, Winterstraße 20c, in Bobingen-Siedlung. Telefonische Kartenreservierung Pfarramt St. Felizitas, 08234/9642-0, montags bis freitags in der Zeit von 8 bis 12 Uhr

