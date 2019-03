vor 54 Min.

Lindauer Straße bekommt Einbahnverkehr

Der Einbau einer neuen Wasserleitung macht ab Montag eine andere Verkehrsregelung nötig. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis Oktober dauern.

Von Pitt Schurian

Eine lange Linie am Ostrand der Lindauer Straße markiert schon jenen Bereich der Fahrbahn, der ab Montag abschnittsweise aufgerissen wird. Denn die Stadtwerke verlegenen hier eine neue Trinkwasserleitung. Hierfür muss die Fahrbahn halbseitig gesperrt werden. Es gibt eine Einbahnregelung. Stadtauswärts bleibt die Straße durchgehend normal befahrbar. Auch die Parkplätze am Straßenrand bleiben hier bestehen. Ebenso bleiben Gewerbebetriebe, Läden und Wohnhäuser stets mit Fahrzeugen erreichbar – egal auf welcher Straßenseite, sagen die Stadtwerke. Notfalls werden Gräben mit Stahlplatten überbrückt.

Stadteinwärts allerdings ist die Durchfahrt ab Montag gesperrt. Dem überörtlichen Verkehr wird schon am Kreisel im Süden die Osttangente empfohlen, der innerörtliche Verkehr in Richtung Norden wird auf die Poststraße gelenkt. Ein beidseitiges Halteverbot soll dort den Verkehr in Fluss halten. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich im Oktober abgeschlossen sein.

Eine Million Euro für einen Kilometer Wasserleitung

Die Stadtwerke investieren hier rund eine Million Euro in die Erneuerung der etwa einen Kilometer langen Trinkwasserleitung zwischen dem Kirchplatz und der Straße am Wiesenhang. Solche Vorhaben haben sie sich zur Daueraufgabe gemacht. Jahr für Jahr soll ein anderer Abschnitt des rund 90 Kilometer langen Verteilnetzes in Bobingen erneuert werden. Denn es ist zum Teil schon sehr alt. In der Lindauer Straße 50 bis 80 Jahre. Zusammen mit den Hausanschlüssen, die jeweils gleichzeitig erneuert werden, geht es insgesamt um 135 Kilometer Wasserleitung, sagt der für den Tiefbau verantwortliche Roman Schröter im Rathaus.

Die Kosten für die Erneuerung zeigen: Hier steckt ein Volksvermögen in der Erde, das es zu erhalten gelte. Und es geht letztlich um ein anderes hohes Gut der Bobinger: sauberes Trinkwasser. Das Krisenmanagement nach den beiden Störfällen in den Jahren 2017 und 2018 zeigt auf, welche Folgen eine Undichtigkeit im Wassernetz für die Versorgungssicherheit haben kann. Daher die abschnittsweise Erneuerung aller Anlagen, erläutert Stadtwerke-Chef Bernhard Langert. Wenn die Stadtwerke damit in einigen Jahrzehnten fertig sind, werden sie von vorne beginnen müssen.

Das interessiert auch Archäologen

Da die Lindauer Straße Teil einer alten Römerstraße war, wird das Aufbrechen der Straße von Archäologen begleitet. Andere Kabel- und Leitungsarbeiten reichen meist nicht tiefer als einen Meter. Diesmal geht es jedoch auf eineinhalb Meter hinunter. Da seien alte Siedlungsspuren oder gar kleine Funde nicht auszuschließen, sagen Denkmalschützer und schauen genau hin.

Die Unterbrechung des Durchgangsverkehrs durch Bobingen mussten Autofahrer in den vergangenen Jahren schon mehrfach hinnehmen. 2017 wurde die Augsburger Straße über Monate hinweg erneuert. 2018 war die Lindauer Straße wegen Brückenerneuerung unterbrochen. 2019 sind es nun die Leitungsarbeiten, die zu Umleitungen zwingen.

Straßenbau wird über die Jahre verteilt

In den Sommerferien 2020 wird das Staatliche Bauamt den Fahrbahnbelag der Lindauer Straße komplett erneuern. Denn eine durchgehend intakte Ortsdurchfahrt ist erforderlich, damit der Freistaat diesen Abschnitt der Staatsstraße 2035 in die Trägerschaft der Stadt Bobingen übergeben kann, wie es schon seit vielen Jahren geplant ist.

Ursprünglich hatte die Stadt gehofft, den Leitungsbau und die Straßensanierung in einem Zug zusammen mit dem Freistaat erledigen zu können. Doch das klappte 2018 nicht, weil sich wegen Kapazitätsengpässen keine Baufirma dafür fand. Inzwischen wartet das Staatliche Bauamt lieber ab, bis die Stadt mit dem Leitungsbau fertig ist. Ansonsten wäre ihm für seine Arbeit nur das Zeitfenster von Oktober bis zu den ersten Winterfrösten geblieben. Zu riskant, sagen die Straßenbauer, seit sie in der Augsburger Straße zeitraubende Erfahrungen mit dem betagten Untergrund der Ortsdurchfahrt gemacht haben.

