vor 50 Min.

Lindauer Straße wird wegen Brückenbauarbeiten gesperrt

Der Verkehr wird während der mehrmonatigen Bauarbeiten über die Bahnhofstraße und die Südspange umgeleitet.

Die Autofahrer in Bobingen müssen sich ab dem kommenden Montag, 9. April, auf eine Umleitung einstellen: Weil die Lokalbahnbrücke erneuert werden muss, bleibt die Lindauer Straße in diesem Bereich voraussichtlich bis Oktober gesperrt. Wie das Staatliche Bauamt in Augsburg mitteilt, betrifft die Sperrung den Bereich zwischen den Einmündungen Venusberg/Kornstraße und der Max-Fischer-Straße. Der Verkehr wird während der Bauarbeiten über die Bahnhofstraße und die Südspange umgeleitet. Die Umleitung wird ausgeschildert. Notwendig ist die Baumaßnahme, weil die 100 Jahre alte Brücke über die Bahnlinie Richtung Industriepark/Trevira abgebrochen und neu errichtet werden muss. Die Brücke war durch die Beanspruchung stark in Mitleidenschaft gezogen und nur für Lastwagen bis zwölf Tonnen zugelassen. Die neue Brücke wird Fahrbahnbreiten von 7,50 Meter und beidseitig je drei Meter breite Geh- und Radwege haben. Die Kosten beziffert das Bauamt auf 900000 Euro.

Themen Folgen