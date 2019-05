16:19 Uhr

Literaturtipps, für die Leser anstehen

So manche Gäste vertieften sich direkt vor Ort in die besprochenen Bücher. 20 neue Werke standen beim Bücherfrühling auf der Liste von Literaturkenner Idrizovic.

Kurt Idrizovic übertrifft sich bei seiner Büchervorstellung Jahr für Jahr selbst. In Königsbrunn verrät er auf unterhaltsame und überzeugende Weise, was man zur Hand nehmen sollte.

Von Andrea Collisi

Es gibt im Königsbrunner Bücherfrühling immer wieder Neues und Aufregendes zu lesen – und es gibt die nicht wegzudenkenden Veranstaltungen, die schon Kultstatus haben. Eine davon ist die mit dem Augsburger Buchhändler und literarischen Reiseführer Kurt Idrizovic, der seit Jahren seiner treuen Anhängerschaft, aber auch immer wieder neuen Zuhörern und begeisterten Bücherfreunden den Überblick und die Empfehlungen für den aktuellen Buchmarkt gibt. Schon knapp eine Stunde vor Beginn der jüngsten Veranstaltung standen die ersten Menschen vor der Tür, die um Einlass baten.

„Wir waren eigentlich noch mitten in der Vorbereitung“, sagt Büchereileiterin Kathrin Jörg. Ja, die in unnachahmlicher Weise mit Humor vorgetragenen und trotzdem kurz und bündigen Buchempfehlungen des Kurt Idrizovic, die möchte man sich nicht entgehen lassen. Da kommen all jene zusammen, die in ihrer Freizeit gerne Bücher lesen oder auch den passenden Buchtipp für ein Geschenk suchen.

Das Geschenk für einen Freund

Der ehemalige Kulturreferent Norbert Schwalber kam mit seiner Frau, die er als „intensive Leseratte“ bezeichnete. Sie erwarb später vor Ort tatsächlich auch eines der ausgestellten Bücher. Es war die besondere Ausgabe von Ralf Rothmanns Erzählung „Milch und Kohle“ aus der Ruhrgebietstrilogie, die von der Büchergilde in besonderer Weise gebunden und aufgelegt wurde. Idrizovic selbst war zuvor ins Schwärmen geraten: „Schauen Sie, wie liebevoll dieses Buch gemacht ist, mit seinem dunklen Cover mit Förderturm, den kohlschwarzen Einbandseiten und sogar mit schwarzem Faden gebunden sowie kleinen Bildeinlagen früherer Fotografien aus dem Ruhrgebiet“. Das sei genau das richtige Geschenk für einen Freund, der dort wohnt und arbeitete, freute sich Gisela Schwalber.

20 Tipps in einer Stunde

In knapp einer Stunde fasste Idrizovic von zwanzig Büchern aus den unterschiedlichsten Sparten – von Roman, Krimi, Sachbuch oder auch Aphorismen – das Wesentliche zusammen. Dazwischen las er noch aus dem ein oder anderen Exemplar vor. Zuvor hatte er den Zuhörern seine zusammengestellte Empfehlungsliste auf Papier ausgehändigt.

Ein Quiz für Literaturfreunde

Mit Spannung erwarteten die Anwesenden aber auch das seit Jahren so beliebte und immer mehr ausgeweitete Quiz rund um die Bücher oder aktuelle Fragen im Literaturbetrieb. Die Zuhörer übertrafen sich dabei und sprachen die Antworten oft schon laut ins Plenum, noch bevor Idrizovic seine drei Auswahlmöglichkeiten benannte. Strahlende Gesichter bei den entsprechend ausgehändigten Buchpreisen.

Nach dem offiziellen Teil stand man noch lange bei Wein und Gebäck in einzelnen Gesprächsgruppen zusammen. Manche Bücherfreunde aber zogen es vor, sich gleich zu den ausgestellten Büchern zu begeben und darin zu schmökern oder gleich eines mit nach Hause zu nehmen. Neben der Kulturbürochefin Ursula Off-Melcher war auch Marion Kehlenbach gekommen, die vor Jahren den Literaturkreis gründete. Auch die ursprünglichen Gastgeberinnen dieses Veranstaltungsformats aus den früheren Pfarreibüchereien St. Ulrich und Zur Göttlichen Vorsehung saßen unter den Zuhörern sowie die beiden Autorenschwestern Brigitte Diefenthaler und Gudrun Grägel, deren aktuelle Bücher ebenfalls zu den empfohlenen Bänden zählten.