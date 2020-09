10:00 Uhr

Lkw-Unfall auf der B17 bei Graben löste langen Stau aus

Auf der B17 kommt es bei Lagerlechfeld in Richtung Augsburg zu Verkehrsbehinderungen.

Auf der B17 hat sich in Richtung Augsburg ein Unfall mit zwei Lastwagen ereignet. Südlich von Graben gab es einen langen Stau.

Bei Graben streiften sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei am Dienstagvormittag zwei Lastwagen, die in Richtung Augsburg unterwegs waren. Die Seite eines Fahrzeugs wurde aufgerissen. Die genauen Unfallursache ist noch nicht bekannt. Auf der B17 ist in diesem Bereich auch eine Baustelle.

Langer Stau nach Unfall auf der B17

Der Verkehr in Richtung Augsburg staute sich massiv, es waren bis zu elf Kilometer. Inzwischen hat sich die Lage aber normalisiert.

