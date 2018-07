vor 58 Min.

Löwenzahn gegen Gänseblümchen

Beim Serenadenabend der Dreifaltigkeitskirche zeigt der Nachwuchs der Stadtkapelle Bobingen musikalische Vielfalt.

Dass sich die musikalischen Aktivitäten des Nachwuchses der Stadtkapelle nicht auf Blasmusik beschränken, zeigte die Sommerserenade in der Dreifaltigkeitskirche anschaulich beziehungsweise aufs Angenehmste hörbar.

Eingeladen hatte der zur Stadtkapelle gehörende Jugendchor Cantatori. Außerdem waren das Klarinetten-Trio Klarissimo, Johanna Krebs am Klavier sowie Felix Rottenegger am Xylofon mit von der Partie. Pfarrer Peter Lukas trug heitere Gedichte und Geschichten bei. Mit einem Programm aus modernen Songs in englischer und deutscher Sprache erfreute der junge Mädchenchor die knapp 100 Zuhörer in der Dreifaltigkeitskirche.

Der junge Chor wird geleitet von Sigrid Pröbstl, die Organistin der evangelischen Kirche ist und 2014 mit dem Kulturpreis der Stadt ausgezeichnet wurde. Da ihr die Jugendarbeit sehr am Herzen liegt, unterrichtet sie Stimm- und Gehörbildung in der Stadtkapelle Bobingen und hat Vokalprojekte wie Quilombos, Giocoso oder das Gospelprojekt mit viel Erfolg aus der Taufe gehoben.

Wer die Projekte der Chorleiterin aus Leidenschaft kennt, weiß, dass ihre jungen Sänger die Songs nicht nur mit ihrer Stimme vortragen, sondern sie auch szenisch begleiten. „Beim Singen ist die emotionale Anbindung an das, was gesungen wird, ganz entscheidend. Erst so werden Text und Musik lebendig“, erklärte Sigrid Pröbstl ihr Konzept. Wie lebendig, das zeigte sich bei diesem Serenadenabend, etwa beim Einsatz weißer Rosen oder indem die Sängerinnen Papierflieger ins Publikum schickten, was die Zuhörer mit stürmischem Applaus begrüßten.

Der inhaltliche Tenor des Konzertabends war die Achtung vor der Erde, die Freude am Leben und der Wunsch nach Frieden. In diese Richtung passte eine der unterhaltsamen und zum Nachdenken anregenden Geschichten, die Pfarrer Lukas vorlas. Sie handelt davon, was auf der Wiese geschieht, wenn sich Löwenzahn und Gänseblümchen im Dauerstreit befinden. (inge)

